Jake Paul vs Tyron Woodley: Jake Paul ne peut pas éliminer pour la première fois et bat Tyron Woodley par décision partagée

The Problem Child reste invaincu en tant que boxeur professionnel. Jake Paul a eu son plus grand défi, avec Tyron Woodley lui prenant la distance, mais au final le youtuber met sa marque à 5-0 en s’imposant par décision partagée à l’ancien combattant de l’UFC.

Les juges ont regardé le match 77-75, 78-74 et 75-77 pour Paul, qui a dit que c’était son combat le plus difficile à ce jour, qu’il ne se sentait pas tout à fait bien, mais il a gagné.

Paul avait remporté ses quatre combats précédents par KO, dans le cinquième, le deuxième et les deux derniers dans le premier. Woodley est sorti prudemment, pour éviter le sort de Ben Askren, et ‘The Chosen One’ a remporté les deux manches les plus fortes, au quatrième et au cinquième, dans lequel il a doublé Jake et l’a mis sur les cordes, sur le point de chuter pour la première fois de sa carrière.

Woodley, avec sa position de MMA très dans le style de Conor McGregor, qui a conduit Jake Paul à ne pas oser attaquer, respectant le coup de poing de Saint-Louis. Mais la distance et le jab ont fait la différence pour gagner par la plus petite des marges.

“J’ai l’impression d’avoir gagné le combat. Je l’ai blessé.”déclara Woodley.

Showtime a publié les cartes des juges après le match.

Les trois juges ont convenu que Paul a remporté le premier et le deuxième, tandis que Woodley n’a pris que le quatrième rang sur les trois chefs d’accusation., dans lequel il a failli renverser Jake. Mais dans le reste, Woodley n’a été favorisé qu’en cinquième et huitième, menant ainsi au triomphe du youtuber.

– Amanda Serrano a battu Yamileth Mercado par décision unanime pour les titres poids plume WBC/WBO.

– Daniel Dubois a éliminé Angelo Cusumano au premier

– Tommy Fury, le frère de Tyson, gagne par décision sur Anthony Taylor

– Montana Love bat Ivan Barancyhk par TKO, qui n’est pas sorti pour le huitième

– Charles Conwell élimine Juan Carlos Rubio au troisième tour