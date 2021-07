Jake Paul vs Tyron Woodley : Jake Paul tease l’entraînement de Tyron Woodley avec Floyd Mayweather

Le couple est dans la région d’Italie la plus connue pour ses plages paradisiaques et ses montagnes pour des vacances romantiques. L’interprète de Watermelon Sugar a profité du fait qu’il avait fini d’enregistrer son prochain film, “My Policeman” pour faire une pause et se détendre avec la meilleure compagnie. “Harry a été vu en train […] More