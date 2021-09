Jake Paul vs Tyron Woodley : Tyron Woodley fait exploser Jake Paul lors du dernier pré-combat face à face

in

Jake Paul et Tyron Woodley ont failli s’effondrer lors du dernier face-à-face.

Le combat de dimanche entre Jake Paul et Tyron Woodley arriveront chauds après le dernier face à face entre les deux combattants, où l’ancien champion de l’UFC a énervé le YouTuber qui s’est mis en colère et est parti à la recherche de coups de poing.

C’était dans le dernier pré-combat en tête-à-tête lors de l’interview de Jake, lorsque Tyron Woodley est venu et a essayé d’emporter la nourriture cela a amené à ce que The Problem Child a mal réagi et est allé contre son rival.

Et le chaos éclate #PaulWoodleypic.twitter.com/bGFfnA27vx ? Marc Raimondi (@marc_raimondi) 28 août 2021

La sécurité a réussi à les séparer et empêché le problème de s’aggraver, mais c’est la première fois qui font exploser le youtuber qui reste invaincu dans sa courte carrière dans la boxe.

La confrontation finale. #PaulWoodleypic.twitter.com/ETyKucMh6S ? Marc Raimondi (@marc_raimondi) 28 août 2021

Dans la dernière tentative de face à face, Jake a voulu provoquer l’élu, mais il n’a pas craqué pour les insultes et il était calme avant Jake Paul.