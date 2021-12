Jake Paul vs Tyron Woodley : Tyron Woodley révèle qu’il y a une clause pour le triloga dans son match revanche avec Jake Paul

Jake Paul et Tyron Woodley seront de retour sur le ring / @ ESPNAsia

Lorsque Jake Paul a battu Tyron Woodley pour les tableaux de bord lors de la première bataille, il semblait que c’était la fin de la rivalité entre les deux outsiders en boxe. qui veulent essayer d’attirer l’attention des fans à la boxe.

Jake Paul et Tommy Fury n’ont pas mené leur combat à terme convenu pour la fin de cette 2021 et Tyron Woodley est apparu sur les lieux en tant que combattant émergent et a sauvé une carte. qui commençait déjà à vendre du pay-per-view aux États-Unis.

« J’avais l’impression d’avoir gagné le combat, mais quand je sors et que je lui frappe les fesses et que je gagne ce combat et que je gagne par KO, je vais à un trilogue et je vais le refaire et ne laisser aucun doute, c’est le vrai « ne laisser aucun doute ». J’aime la façon dont ils font les gros titres », a commencé Tyron Woodley devant les caméras de TMZ en l’interrogeant sur son analyse de la première fois qu’il a vu le YouTuber.

L’ancien combattant d’arts martiaux mixtes sait très bien que s’il gagnaitavoir les portes ouvertes pour un contrat juteux d’un troisième combat et a en fait indiqué que il y a une clause à ce sujet dans le contrat de fortune qu’ils ont dû faire.

« Pour moi, il n’y avait aucun doute sur la première fois. J’ai vu le combat hier soir. Comment perd-on 4, 5, 6, 7, 8 ? Il n’a pas gagné de manche après la quatrième manche et a clairement perdu la quatrième manche. Donc sans le drop, sans le 10-8, il n’était pas question la première fois. Alors c’est le clou dans le cercueil, c’est en gros ce que j’aurais dû faire la première fois. La troisième fois sera sans aucun doute », a poursuivi le prochain rival de Jake Paul.

De toute évidence, tout le monde attendait de voir le frère cadet de Tyson Fury, mais le boxeur s’est retrouvé avec une blessure aux côtes et une infection à la poitrine qui l’ont empêché d’entrer dans l’arène de boxe.

« Bien sûr, je suis prêt à participer au trilogue. Oui, il y a une clause de revanche là-bas. Je vais l’inclure. Après l’avoir assommé, M. Betting Man, allez-vous courir ou essayer de combattre quelqu’un d’autre ? Ou est-ce que tu vas venir faire ça à nouveau ? », a révélé Tyron Woodley.

Ancien membre de l’UFC et champion du monde à l’époque poids wlter considère qu’il est un meilleur combattant que la star d’Internet et doit donc le prouver quand Montez sur le ring le 18 décembre prochain à Tampa Bay, Floride.

« Je parie que je l’ai touché aux fesses. Je parie que s’il se lève, je parie qu’il le refera. Je parie qu’il tombe, je parie qu’il lui fait tomber le cul. Donc, quel que soit le pari que j’essaie de faire, je vais dire que je parie que je t’ai touché le cul », a conclu l’ancien champion de l’UFC.