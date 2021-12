Jake Paul vs Woodley II : programme, TV, panneau d’affichage et où voir Amanda Serrano – Miriam Gutiérrez en direct

Le phénomène YouTuber en boxe a été consolidé par la main de Jake Paul, le seul à vouloir faire carrière comme combattant. Show ou no show, à chaque fois qu’il se bat, le monde s’arrête.

Suivez en direct le deuxième combat entre Jake Paul et Tyron Woodley.

Calendrier : A quelle heure commence le combat entre Jake Paul et Tyron Woodley II ?

Ce sera le cinquième combat de Jake Paul en tant que boxeur professionnel. Chacun a été un événement très suivi, et cette fois ce ne sera pas différent. Le Youtuber donne la revanche à Tyron Woodley, vainqueur avec polémique en août. De plus, il y aura de grands noms de la boxe en action. Parmi eux Amanda Serrano. La championne du monde en sept divisions affrontera l’Espagnole Miriam Gutiérrez. La soirée Paul vs Woodley II se déroule ce samedi 18 septembre à l’Amalie Arena de Tampa (Floride). Le panneau d’affichage préliminaire, télévisé, commencera à 20h00 (heure locale) et le PPV commencera à 21h00 (heure locale).

Espagne: 02: 00/03: 00 heures.États Unis: 20 : 00/21 : 00 heures (HAE) / 17 : 00/18 : 00 heures (PDT).Mexique: 19: 00/20: 00 heures.Le Chili: 22: 00/00: 00 heures.La Colombie: 20: 00/21: 00 heures.Argentine: 22: 00/00: 00 heures.Pérou: 20: 00/21: 00 heures.

* Ordre des horaires : Préliminaires, carte principale et combat principal.

Télévision : Sur quelle chaîne de télévision regarder Jake Paul contre Tyron Woodley II et Amanda Serrano contre Miriam Gutiérrez ?

Afficher l’heure est la télévision en charge de proposer l’événement en direct aux États-Unis. Il le fait en mode PPV au prix de 59,99 $. En Amérique latine, ESPN, via ESPN, KnockOut sera chargé de l’émettre. En Espagne, et dans le reste du monde, il sera vu par Télévision en mode PPV (19,99 $).

Internet : Comment suivre Jake Paul contre Tyron Woodley II et Amanda Serrano contre Miriam Gutiérrez en direct ?

Dans AS, vous pouvez également continuer dans l’événement de Tampa (Floride) qui culminera avec le Jake Paul contre Tyron Woodley II et Amanda Serrano contre Miriam Gutiérrez. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus importantes de l’événement et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique dès la fin de l’événement.

Panneau d’affichage Jake Paul contre Tyron Woodley II

Carte principale du Jake Paul vs Tyron Woodley II Jake Paul vs Tyron Woodley : 8 tours au cruiserweight.Amanda Serrano contre Miriam Gutiérrez : 10 tours au poids léger.Deron Williams contre Frank Gore : 4 tours chez les poids lourds.Liam Paro contre Yomar Alamo : 10 tours en super-léger.Jake Paul contre Tyron Woodley 2 J’Leon Love contre Marcus Oliveira undercard undercard: 8 tours au cruiserweight.Jeovanny Estela contre Chris Rollins : 4 tours dans le super poids welter.