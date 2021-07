Jake Paul vs Woodley : Jake Paul et Tyron Woodley officialisent leur combat et clôturent un étrange pari

Jake Paul et Tyron Woodley ont parié sur leur combat en août. @ShowtimeBoxing

Ongle plus de combat impliquant Jake Paul est proche. Le YouTuber a présenté son match avant Tyron Woodley vit officiellement une intense conférence de presse au cours de laquelle ils ont fait un curieux pari pour le perdant.

Pendant la conférence Jake et Tyron se sont attaqués comme ils l’ont fait au cours des derniers mois promettant de gagner par KO. Mais le point culminant était qu’ils ont clôturé un pari dans lequel le perdant devra tatouer le nom de l’autre.

“Si je te frappe, tu dois te faire tatouer « J’aime Jake Paul », mais si vous me frappez, je me traite « J’aime Tyron Woodley ». Et vous devez publier sur votre flux Instagram. Accord ou pas d’accord ? Êtes-vous confiant ou pas ? », a déclaré Jake à The Chosen One.

L’ancien combattant de l’UFC a demandé au présent si je dois accepter et sans hésiter, je confirme le pari.

« Que vont-ils penser ? Pensez-vous que je devrais? … Je parie. “

Jake Paul et Tyron Woodley verront leur rivalité prendre fin le 29 août à Cleveland au Rocket Mortgage FieldHouse.