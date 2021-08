Jake Paul vs Woodley: Jake Paul pense que Tyron Woodley sera désavantagé pour s’entraîner avec Floyd Mayweather

Jake Paul attaque Floyd Mayweather pour avoir entraîné Woodley. .

Jacques Paul et Tyron Woodley se rencontrent le 29 août dans l’un des combats les plus attendus de 2021. Il YouTuber a dit prêt pour son match dans lequel il pense que l’ancien UFC commencera avec handicap pour s’entraîner avec Floyd Mayweather.

The Problem Child a parlé à TMZ de son prochain match et assuré que le style de Mayweather n’aidera pas The Chosen One à s’améliorer.

“Je pense que c’est un inconvénient pour lui, en fait”, dit Paul. “Il aime être avec différents entraîneurs, essayer d’apprendre différents styles. Ce n’est pas comme ça qu’on progresse dans ce sport. Floyd n’avait même pas de stratégie pour entrer et battre mon frère. Alors, comment allez-vous dire à Tyron quoi faire ? »

Le YouTuber a continué ses attaques contre Money et a souligné qu’il n’aide Woodley qu’à cause du ressentiment qu’il a contre lui pour avoir enlevé sa casquette.

“Il voit ce que je fais dans le sport et veut y mettre un terme. C’est un gars très gourmand. Il ne veut pas que quelqu’un soit plus populaire ou prétentieux que lui. Je pense qu’il veut me voir perdre. Il veut voir tout ce train s’arrêter.”