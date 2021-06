Jake Paul vs Woodley : Jake Paul se défend et menace Tyron Woodley : “Je vais lui casser le crâne et l’assommer”

Jake Paul répond à Tyron Woodley et aux critiques. .

Jacques Paul a été critiqué et ridiculisé sur les réseaux sociaux, après qu’une vidéo de son face-à-face hors caméra a été diffusée avant Tyron Woodley, dans lequel il a été vu nerveux et incapable de garder son regard sur l’ancien champion de l’UFC.

Malgré cela, il a profité de la conversation avec son frère Logan sur son podcast pour démentir tout ce qui a été dit à son sujet et mentionne que c’était Woodley qui avait peur.

“J’ai vu un Tyron différent de celui que j’ai vu dans la confrontation publique. J’ai vu un Tyron qui m’a regardé dans les yeux et m’a vu torse nu et m’a juste regardé et connaissait son destin, il savait que la grosse main droite allait lui briser le crâne et l’assommer. Je l’ai vu dans ses yeux, je l’ai vu au plus profond de son âme.”

L’enfant à problèmes a également dit que Woodley portait quelque chose dans ses chaussures pour paraître plus grand, ainsi que de révéler le poids auquel ils seront confrontés.

“Je pense qu’elle portait des talons dans ses chaussures pour la confrontation publique. Parce que quand nous nous rencontrons pour la deuxième fois, c’est un gars beaucoup, beaucoup plus petit. Nous avons à peu près le même poids, il est épais, trapu, nous allons tous les deux réduire à 190 livres. »

Dans une vidéo partagée par Jake sur son compte Twitter, on peut entendre en milieu de semaine en face à face, que le YouTuber a présenté un pari à T-Woodley auquel il n’a pas répondu pour continuer à se moquer.