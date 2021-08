Jake Paul vs Woodley : Jorge Masvidal prédit le vainqueur du combat entre Jake Paul et Tyron Woodley

Jorge Masvidal prédit le combat de Jake Paul et Tyron Woodley. AP / .

Le combat entre Jake Paul et Tyron Woodley est proche et bien que les paris soient fermés, tout penche pour le Expulseur de l’UFC comme l’a dit Jorge Masvidal, qui n’a pas hésité à affirmer que son ex-compagne avait battu Jake.

Dans une interview pour The MMA Hour, Masvidal n’a pas nié que Jake s’était préparé pour son combat, Mais il a accepté que Woodley est un athlète plus préparé et plus expérimenté, alors il pense qu’il va gagner.

“Alors ce n’est pas pour contrarier Jake, Mais Woodley peut leur jeter la main. Ben Askren n’a jamais pu. Woodley aurait pu gagner son argent en combattant, ce qu’il a fait. Il était assez bon en tant qu’athlète, et assez bon en tant qu’athlète pour gagner de l’argent avec ses mains pour assommer les gens. “

Woodley va très probablement l’assommer.”

Masvidal, qui s’entraînait avec Jake avant son combat contre Ben Askren, Il a mentionné qu’il n’abandonnait pas The Maverick, mais il pense que cela pourrait surprendre.

“Donc je ne pense pas. Je sais que Jake n’a jamais été là avec un gars comme ça, c’est explosif, C’est un bon athlète et il a beaucoup d’expérience dans ce domaine. Donc si Jake gagne, putain de sauvage, chapeau à lui, il s’est trompé, je m’y connais en combat. Mais il est fort probable que Woodley le mettra KO. Tant qu’il faisait sa part, qui est de s’entraîner, avant le moment, il était au gymnase, faire votre truc, vous gagnerez. Il a juste trop d’expérience et d’athlétisme de ce côté-là.”

Le combattant de L’UFC affirme que Jake n’a jamais affronté quelqu’un comme Woodley et que sa seule chance de gagner est si l’ancien champion est blessé.

“Je pense que Jake est un bon athlète, Mais Woodley est un autre type d’athlète, de niveau supérieur. Jake le sentira dans le combat. Je ne pense pas avoir jamais combattu avec quelqu’un d’aussi athlétique que Woodley qui peut couvrir la distance qu’il peut. Si Woodley est fatigué ou blessé, il peut l’assurer, et il n’y a rien que Jake puisse faire. »