Jake Tapper déchiquete QB Aaron Rodgers pour ne pas avoir été honnête sur le statut de vaccination

Aaron Rodgers, tout en vieillissant, joue toujours un excellent football. En fait, le quart-arrière des Green Bay Packers était le MVP de la ligue l’an dernier.

ARLINGTON, TX – 08 OCTOBRE: Aaron Rodgers n° 12 des Packers de Green Bay réagit après avoir lancé le touché gagnant contre les Cowboys de Dallas au quatrième trimestre au stade AT&T le 8 octobre 2017 à Arlington, Texas. (Photo de Ronald Martinez/.)

Mais Rodgers avait aussi des ambitions en dehors de la NFL. Il a agi en tant qu’hôte invité en danger cette intersaison et a été félicité pour son esprit et son comportement.

Mais ces plans d’après-carrière pourraient s’éloigner de Rodgers. Après avoir contracté COVID-19 cette semaine, il a été révélé que le quart-arrière n’était pas vacciné. Et il n’avait pas nécessairement été franc sur son statut.

Au cours d’un segment de vendredi sur CNN, Jake Tapper a déclaré: «Mais au lieu d’admettre qu’il avait induit le public en erreur en lui faisant croire qu’il avait été vacciné, Rodgers blâme la« foule réveillée »pour la façon dont il est traité. Peut-être en créant une nouvelle définition du terme « cheesehead ».

La journaliste d’USA Today, Christine Brennan, a déclaré: «C’est une énorme erreur non forcée de la part d’un homme qui a transcendé le football et veut faire carrière, qu’il s’agisse d’héberger ‘Jeopardy’ ou d’autres parties de notre culture. Quel choc. Quelle surprise. C’est le gars que nous pensions être si intelligent et cultivé, et il s’avère qu’il n’a même pas le courage ou le courage de dire qu’il n’était pas vacciné, probablement parce qu’il avait peur de cette « foule réveillée », et maintenant , donné une chance d’expliquer ses erreurs, il ne l’a pas fait.

Regardez un extrait du segment ci-dessous, gracieuseté de CNN :

