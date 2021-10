Jake Tapper dénonce les menaces de mort contre Neil Cavuto

CNN Jake Tapper a pris la décision inhabituelle vendredi de saluer son rival du créneau horaire Neil Cavuto, louant le message pro-vaccin de l’animateur de Fox News et dénonçant les menaces de mort qu’il avait reçues de la part des téléspectateurs.

Cavuto, qui est immunodéprimé en tant que survivant du cancer atteint de sclérose en plaques, a été brièvement suspendu après avoir été testé positif pour Covid-19. Lors d’une apparition à distance, Cavuto a exprimé sa gratitude d’avoir été vacciné car cela rendait sa maladie beaucoup moins grave et il a exhorté ses téléspectateurs à mettre la politique de côté et à « s’il vous plaît, faites-vous vacciner ».

Malheureusement, tout le monde n’a pas répondu positivement au message de Cavuto, et il a reçu des tweets méchants et même des menaces de mort. Cavuto ne s’est pas découragé et a continué à encourager les gens à se faire vacciner contre le Covid-19.

« Un petit mot de notre part ici à The Lead », a déclaré Tapper vers la fin de la première heure de son émission, « Nous ne mentionnons pas souvent nos concurrents, mais l’ancre de la chaîne Fox en face de nous de 4h00 à 17h00 Eastern, Neil Cavuto, a fait les manchettes.

« Nous voulions juste prendre un moment pour dire quelques choses à propos de Neil », a poursuivi Tapper:

Neil est un survivant. Il a la sclérose en plaques, il a subi une opération à cœur ouvert, il a vaincu un cancer de stade quatre et il combat maintenant Covid. Neil a récemment parlé de l’importance des vaccins en ondes, précisément pour protéger les personnes comme lui dont le système immunitaire est affaibli. Malheureusement, de nombreux spectateurs se sont fait mentir sur les vaccins par d’autres. Neil a reçu des menaces de mort pour son appel simple, logique et scientifique à la vaccination. Et Neil Cavuto est un gentleman. Neil Cavuto ne mérite pas ça. Reste fort, Neil. Nous vous souhaitons la santé et une longue, longue vie.

Regardez la vidéo ci-dessus, via CNN.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com