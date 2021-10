Jake Tapper dénonce les moqueries sur la fusillade d’Alec Baldwin Rust

CNN Jake Tapper a fustigé les républicains pour leur exploitation joyeuse de la tragique fusillade impliquant Alec Baldwin sur le tournage du film Rust.

La semaine dernière, l’acteur répétait une scène pour le film lorsqu’il a tiré avec un pistolet à hélice qui tenait une balle réelle. Le coup de feu a tué le directeur de la photographie Halyna Hutchins et réalisateur blessé Joël Souza. L’incident fait l’objet d’une enquête, bien que des rapports et des documents judiciaires aient suggéré que Baldwin avait été informé que l’arme pouvait être utilisée en toute sécurité avant de tirer. L’acteur a également partagé son « choc et sa tristesse » face à l’accident.

Tapper a parlé de la tragédie dans son monologue de clôture de l’État de l’Union, commentant le «coup de cœur» entourant la mort tragique de Hutchins.

« Mais il y a quelque chose dans notre politique en ce moment qui éloigne les gens de notre humanité commune », a-t-il déploré.

De là, Tapper a appelé la députée Lauren Boebert (R-CO), candidat du GOP au Sénat JD Vance, et d’autres républicains saisissant l’incident pour faire des blagues politiques aux dépens de Baldwin. Il les a également accusés de ne pas tenir compte de manière insensible de la tristesse que traverse actuellement la famille de Hutchins.

.@AlecBaldwin sont-ils toujours disponibles ? Demander un producteur de film… pic.twitter.com/AeE5VHLhqN – Lauren Boebert (@laurenboebert) 22 octobre 2021

Cher @jack, laisse Trump revenir. Nous avons besoin des tweets d’Alec Baldwin. – JD Vance (@JDVance1) 22 octobre 2021

Il l’a fait, JD Vance, probablement parce qu’il pense que cela l’aidera à gagner des supporters. Il l’a fait pour gagner des voix. En d’autres termes, la cruauté est une caractéristique de sa candidature, pas un bug. Vance suit apparemment le livre de jeu de Donald Trump, dont la réponse à la mort du secrétaire Colin Powell il y a quelques jours devait publier une déclaration attaquant Powell, à la suite d’attaques similaires qu’il avait lancées contre le défunt John McCain et la fin John Dingell, après leur mort.

Tapper a poursuivi en dénonçant le Parti républicain pour ses «violations répétées de la décence fondamentale», basant son argument sur la façon dont le GOP a ostracisé Liz Cheney en se redressant Marjorie Taylor Greene.

« Un responsable républicain de longue date m’a envoyé un texto après le tweet de JD Vance, ‘être une personne horrible est maintenant une exigence de travail dans ce parti' », a conclu Tapper. « J’espère devant Dieu que le responsable républicain a tort. »

Regardez ci-dessus, via CNN.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com