Jake Tapper est lourd sur l’éclairage au gaz, la lumière sur les faits dans sa tentative de faire honte à MS Gov Tate Reeves – RedState ⋆ .

Le président Joe Biden fait tout ce qu’il peut pour faire avancer ses mandats en matière de vaccins et nommer, faire honte et intimider tout gouverneur ou toute personne qui ne se conforme pas.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis lui a déjà dit d’aller piler du sable. C’est au tour du gouverneur du Mississippi, Tate Reeves.

Jake Tapper, l’un des chouchous des médias préférés de la gauche, a invité Reeves à l’état de l’Union de CNN pour parler de la participation de Reeves au procès contre les mandats de vaccination de Biden sur le lieu de travail. Tapper allègue que le Mississippi a l’un des taux de mortalité les plus élevés et qu’une “personne sur 320 est décédée des suites d’un coronavirus”.

Tapper commence par invoquer «les enfants» et les vaccinations infantiles pour les écoles pour encadrer son interrogation, alors que le mandat de vaccination contre lequel Reeves se bat implique des adultes sur le lieu de travail.

C’est le premier peu d’éclairage au gaz de Tapper, et le segment est envahi par bien plus encore.

« Eh bien, la législature du Mississippi a promulgué des lois, Jake – et, encore une fois, merci de m’avoir invité aujourd’hui. « La législature du Mississippi a promulgué des lois pendant de nombreuses années concernant les vaccins de nombreux types. Il est unique aux enfants et à leur capacité d’aller dans nos écoles publiques. Ce ne sont pas les vaccins obligatoires sur le lieu de travail. “Mais la question ici n’est pas de savoir ce que nous faisons dans le Mississippi. C’est ce que ce président essaie d’imposer à l’ouvrier américain. Le président veut vraiment que vous et tout le monde croyiez qu’il s’agit d’un combat entre politiciens. «La réalité est qu’il s’agit d’une attaque du président contre les Américains et les Mississippiens qui travaillent dur, qu’il veut choisir entre recevoir un coup dans le bras et leur capacité à nourrir leur famille. Et je crois juste que c’est un faux choix.

Pas seulement un faux choix, une exigence qu’aucun président n’a le pouvoir de faire. Reeves se penche sur ce point.

« Le président n’a pas le pouvoir de le faire. Il sait qu’il n’a pas le pouvoir de le faire, à mon avis, mais il veut changer le discours politique en s’éloignant de l’Afghanistan et en s’éloignant des autres problèmes qui font échouer ses sondages et se concentrer sur n’importe quoi, en particulier un lutte politique, en dehors de ces questions.

Compteurs Tapper avec la langue donnée pour la règle de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail. Il appelle cela une « loi », ce qui n’est pas le cas. Les décisions des agences et les lois réelles sont deux choses différentes, et Tapper le sait.

“Cette loi dit que le gouvernement peut imposer une ordonnance d’urgence s’il détermine – je cite – que les employés sont exposés à un grand danger du fait de l’exposition à des substances ou agents jugés toxiques ou physiquement nocifs ou de nouveaux dangers, et que cette norme d’urgence est nécessaire pour protéger les employés contre un tel danger. “Je veux dire, s’il y avait une raison d’utiliser cette loi, ne serait-ce pas pendant une pandémie, avec près de 2 000 Américains qui meurent chaque jour?”

Biden l’a sorti de son arrière-train pour justifier de forcer les Américains qui n’ont pas pris le jab à l’obtenir. Il a chargé l’OSHA, une agence gouvernementale, et non le Congrès, de proposer le libellé de la décision. C’est une législation par décret, et ce n’est pas ainsi que notre système de gouvernement républicain est censé fonctionner. C’est ce à quoi Reeves et au moins 12 autres gouverneurs s’opposent.

“Eh bien, encore une fois, Jake, plus de 9 000 Mississippiens sont décédés avec COVID, et chacun d’entre eux me brise le cœur. C’est – c’est une situation très difficile dans laquelle nous, en tant que Mississippiens, et nous, en tant qu’Américains, nous trouvons. « Mais nous devons également comprendre que, alors que nous regardons vers l’avenir, si ce président a la capacité de mandater des vaccins, quels pouvoirs n’accordons-nous pas à ce président ? Qu’est-ce qu’il n’a pas la capacité de faire ? «Et pour mes amis de gauche, je veux juste souligner quelque chose. Cela devrait aussi vous effrayer. Cela devrait effrayer les démocrates autant que les républicains, car le fait est que si nous donnons à un individu le pouvoir unilatéral de faire tout ce qu’il veut, que ce soit un coup dans le bras ou autre chose, alors ce pays est en des ennuis profonds, profonds.

Le pays est déjà en proie à de graves problèmes, avec des otages toujours en Afghanistan et plus de 13 000 immigrants illégaux inondant notre frontière sud à Del Rio, au Texas, dont beaucoup sont probablement positifs au COVID. Biden est en vacances sur la plage, la radio ne dit rien sur le fait de laisser ces personnes entrer dans le pays, mais il veut menacer les Américains qui ont des questions légitimes et des raisons légitimes de ne pas se faire vacciner de perdre leurs moyens de subsistance.

C’est le territoire d’un dictateur.

«Et ce n’est pas quelque chose que je suis prêt à soutenir et à lui permettre de faire. De toute évidence, nous avons dit très clairement que nous sommes prêts à poursuivre une fois que nous verrons réellement la règle. « C’est un autre point que je pense que vos téléspectateurs doivent savoir, Jake, c’est que nous n’avons pas vu la règle elle-même. Nous n’avons eu qu’une conférence de presse. C’était il y a environ 10 jours lorsque cela est sorti pour la première fois.

Ce qui rejoint mon point ci-dessus. Selon notre Constitution, qui a fêté ses 234 ans cette semaine, les présidents ne créent pas de lois et de règles : le Congrès le fait. Créer un nouveau mandat de toutes pièces avec lequel vous envisagez de couvrir tout notre système de gouvernance fédéraliste n’est pas la façon dont cela est censé fonctionner. Les Américains reçoivent les leçons d’éducation civique qui font si clairement défaut dans notre système scolaire, car les syndicats d’enseignants pensent que la théorie critique de la race est ce que les enfants doivent apprendre au lieu de la mécanique de la façon dont notre gouvernement est réellement conçu.

Reeves conclut :

«Et voyons donc ce que dit réellement la règle, ou voyons si c’est comme l’ordre d’expulsion que le président a signé, sachant qu’il allait être rejeté par la Cour suprême. Et, bien sûr, il l’a certainement fait.

Tapper a l’air visiblement irrité à ce stade, car ce n’est pas la réponse qu’il veut entendre. Alors, il se lance dans ce qu’il pense probablement être son coup fatal :

«Parlons de ce que vous et la législature du Mississippi faites, car je suis sûr que je n’ai pas besoin de vous dire que le Mississippi est devenu cette semaine l’État avec le pire nombre de décès par coronavirus par habitant. « En fait, si le Mississippi était son propre pays, vous seriez deuxième au monde, derrière le Pérou, en termes de décès par habitant. C’est une statistique horrible, horrible et déchirante. « Donc, avec tout le respect que je vous dois, gouverneur, votre chemin est un échec. Allez-vous essayer de changer quoi que ce soit pour changer cette horrible statistique par rapport à ce que vous faites déjà ?

Ici, Tapper se trompe complètement. Selon World-o-Meters, en nombre total de décès, le Mississippi serait quatrième (9 214), derrière la Bosnie-Herzégovine (10 203) et la Hongrie (30 123). Mais oublions les métriques mondiales et passons aux seules métriques des États-Unis. De la même manière, le New Jersey se classe sixième (27 182) (avec seulement la Macédoine du Nord (6 437) entre les deux). Alors, est-ce que le New Jersey, dont les mandats n’ont d’égal que celui de New York, échoue aussi Tapper ? Pourquoi le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, dans votre émission, ne défend-il pas son taux de mortalité ?

Oh, c’est vrai, il ne menace pas de poursuivre le mandat de vaccin sur le lieu de travail de Biden.

Tapper fait également la comparaison avec le nombre de décès au Pérou (198.976). Le Pérou a des restrictions de voyage et exige des masques doubles pour entrer dans bon nombre de leurs établissements. Ainsi, sans s’en rendre compte, Tapper diminue l’argument des mesures d’atténuation de Fauci & Co., montrant qu’elles ne sont pas aussi efficaces qu’ils voudraient que tout le monde le pense.

« Si le Mississippi était son propre pays, vous seriez le deuxième au monde derrière le Pérou en termes de décès par habitant… Avec tout le respect que je vous dois, gouverneur, votre chemin est en train d’échouer. @jaketapper de CNN presse le gouverneur du Mississippi GOP Tate Reeves sur le taux de mortalité Covid-19 de l’État. #CNNSOTU pic.twitter.com/P93FGrhroi – CNN Politics (@CNNPolitics) 19 septembre 2021

Mais Tapper continue de renforcer son faux récit :

« Votre état est le deuxième pire – le deuxième pire au monde. Je veux dire, je… comment peux-tu dire ça ?

Reeves explique calmement sa position, qui est essentiellement que le virus va devenir un virus. Il ne dit pas cela avec désinvolture, mais utilise les données d’Israël, la nation enfant-affiche des vaccinés, et de la Grande-Bretagne, qui a enduré la variante Delta sans mettre en place des mandats de vaccin draconiens.

« Eh bien, Jake, parlons d’où nous sommes et pourquoi nous sommes là. «En grande partie, tout comme l’été 2020, ce sont les États de la ceinture de soleil qui ont vu la poussée initiale de la variante Delta. Cela a commencé – le premier État que j’ai vu voir des hausses était le Missouri, puis c’était l’Arkansas, puis c’était la Louisiane. Et maintenant c’est le Mississippi. « Notre poussée est passée de moins de 100 cas par jour dans le Mississippi à 3 600, un peu comme ce qui s’est passé dans le pays d’Israël, à peu près ce qui s’est passé dans le pays de Grande-Bretagne et en Angleterre. Nous avons vu un pic très rapide, et maintenant nous assistons à une baisse très, très rapide du nombre total de cas. Nous avons culminé à environ 3 600. Nous sommes maintenant la moitié de cela dans notre état. “Comme tu le sais. Malheureusement, les décès sont un indicateur retardé en ce qui concerne le virus. C’est un indicateur retardé. « Et donc le timing a autant à voir avec où – avec cette statistique que vous avez utilisée comme autre chose, comme nous voyons en 2021 ce qui s’est passé en 2020 alors que la variante Delta se déplace à travers le pays. et ça va arriver. Le président veut vous faire croire que c’est — le La variante Delta n’affecte que les républicains dans les États rouges. “

C’est là que réside le hic. Biden veut jouer à des jeux politiques avec des vies. Où avons-nous vu cela avant?

Tapper continue d’accuser le gouverneur Reeves de ne rien faire et de ne pas se soucier de la mort de son peuple. Tapper renforce son mensonge sur le deuxième nombre de morts par habitant, puis entonne,

«Mais ce que le président Biden essaie de faire, c’est de sauver des vies. Maintenant, vous pouvez penser que cette politique ou qu’elle est inconstitutionnelle, et c’est très bien. Nous pouvons avoir cette discussion. Nous avons déjà. Mais il essaie de sauver des vies.

Bien sûr Jake. De la même manière qu’il sauve des vies en Afghanistan et à la frontière.