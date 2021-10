Jake Xerxes Fussell annonce un album et partage une nouvelle chanson « Love Farewell »: Écoutez

Le chanteur folk et universitaire de Caroline du Nord Jake Xerxes Fussell a annoncé un nouvel album. Good and Green Again sortira le 21 janvier via Paradise of Bachelors. Écoutez la nouvelle chanson « Love Farewell » ci-dessous.

Good and Green Again a été produit par James Elkington (qui a travaillé avec Jeff Tweedy, Michael Chapman, Steve Gunn et d’autres) et présente des contributions de Bonnie « Prince » Billy (qui contribue des voix supplémentaires à « Love Farewell »), Casey Toll, Libby Rodenbough, Nathan Golub, Joe Westerlund, Joseph Decosimo et Anna Jacobson. Il fait suite à l’album Out of Sight de Fussell en 2019.

Jake Xerxes Fussell : bon et vert à nouveau

Bon et vert encore:

01 Adieu d’amour

02 Carriebelle

03 Poitrine de verre

04 s’ébattre

05 Les laminoirs brûlent

06 Qu’est-ce que le canard poule a dit au Drake?

07 Le saule doré

08 En Floride

09 Washington