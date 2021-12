Jakob Ingebrigtsen médaille d’or au cross européen, l’Espagne d’argent par équipes

12/12/2021 à 15:55 CET

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, champion olympique du 1500 mètres à Tokyo 2020, a été proclamé ce dimanche à Dublin champion d’Europe absolu de cross après avoir remporté quatre titres U-20, dans une course qui a donné à l’Espagne, emmenée par Nassim hassaoui (septième) la médaille d’argent par équipe.

Le circuit aménagé dans le Sport Ireland Campus à Fingal-Dublin, le long d’une route, à 10 km de la mer et 9 du centre de la capitale, n’avait pas de pentes significatives, seulement une petite pente sur un sol en herbe rapide, à l’exception d’un courbe boueuse, propice aux « pistards » comme Ingebrigtsen, grand favori ici dans la catégorie absolue bien qu’il ait encore moins de 23 ans (21 ans).

L’Espagne alignait une solide équipe menée par le roi du tableau des médailles, Ayad Lamdassem, qui lors de ses huit apparitions précédentes était monté 10 fois sur le podium, dont deux individuellement ; Carlos May, avec 6 médailles (3 individuelles); Adel Mechaal, avec 5 médailles (2), Abdessamad Oukhelfen, qui lors de l’édition précédente a remporté le bronze des moins de 23 ans et venait de gagner au cross d’Alcobendas, et Nassim hassaoui, finalement le meilleur.

Aras Kaya (deux fois champion) et Jimmy gressier (trois titres U23) ont donné le ton dans la première partie de la course, et dans le quatrième km ils ont formé un quatuor de tête avec Ingebrigtsen et italien Yemaneberhan Crippa. Les Espagnols étaient dans le deuxième groupe, momentanément en position d’argent par équipe.

A trois kilomètres de la ligne d’arrivée Crippa il s’arrêta subitement, souffrant apparemment de flatulences, et les trois médaillés se retrouvèrent en tête. Puis a cédé Gressier. Jacob il était seul avec Kaya à jouer pour le titre, à 1 500 de la fin, le visage impassible, comme si cela ne lui coûtait pas le moindre effort, il a relancé le rythme et laissé le Turc cloué.

Le Norvégien, champion U-20 en 2016, 2017, 2018 et 2019, a remporté son premier titre senior en parcourant le 10 000 mètres en 30h15. Quatorze secondes plus tard, il est venu Kaya et après Gressier, à 19 ans. Hassaous est arrivé septième, à 27 ans; Peut onzième à 36 ; Oukhelfen douzième à 48; Raúl Celada quinzième à 57; Mechaal seizième dans la même seconde que la précédente, et Lamdassem en 42, à 1:55.

Par équipes, seule la France fait mieux que l’Espagne, qui obtient la neuvième médaille d’argent de l’histoire du tournoi.

L’équipe de relais mixte formée par Esther guerrière, Abderrahman El Khayami, Marta Garcia Oui Victor Ruiz il a terminé cinquième, perdant une place par rapport au précédent européen. Chaque athlète devait parcourir 1 500 mètres et les options de podium espagnoles ont considérablement chuté au premier poteau.

Les 8 secondes que le Gérone a donné (septième) étaient déjà irrécupérables. Abderrahman El Khayami a progressé à la 5e place, avec 9 secondes de retard sur l’Irlande et 4 secondes sur le podium ; Marta a conservé la position, 11 secondes derrière la Grande-Bretagne et 6 derrière le bronze, et Víctor García a terminé dans la même position, 12 secondes derrière le vainqueur, la Grande-Bretagne, et 7 secondes derrière la médaille.

L’équipe féminine espagnole U-20 dirigée par Saragosse Mireya Arnedillo (sixième) a obtenu la médaille d’argent, le meilleur classement espagnol de l’histoire dans cette catégorie.

Arnedillo, vainqueur à Itálica, semblait avoir obtenu la quatrième place mais dans les 100 derniers mètres, elle a perdu deux positions et a terminé sixième, 10 secondes derrière la gagnante, la Britannique Megan keith (13:41 dans les 4000 mètres).

La huitième place de Angela vicieux (fille de l’ancien athlète Isaac Viciosa) et la treizième Maria Forero -les trois meilleurs marqués- ont contribué à la médaille d’argent par équipe avec 27 points, 12 derrière le vainqueur, l’Allemagne. C’était la 75e médaille pour l’Espagne dans l’histoire des championnats.

Ils ont complété l’équipe féminine espagnole Marta Serrano -fille de l’entraîneur Antonio Serrano et l’ex-athlète Natalia Azpiazu-, qui était le dix-neuvième ; Claudia Gomez (37) et Carla Dominguez (54).

La course masculine des moins de 20 ans a présenté un récital victorieux du Danois de 17 ans Axel baptise, qui a parcouru 6 000 m en 17:53 minutes. La Huesca Pol Oriach, neuvième à Itálica, il a commencé dans le groupe de tête, a pris du retard à mi-parcours et est revenu à la charge dans le dernier kilomètre pour terminer quatrième, 31 secondes derrière le vainqueur et 3 secondes derrière la médaille de bronze. L’Espagne a terminé cinquième par équipes, remportant quatre places par rapport à l’édition précédente.

Le joueur barcelonais Aaron de las Heras était le meilleur espagnol des moins de 23 ans (8 000 mètres), huitième à 20 secondes du vainqueur, le Britannique Charles Hicks (24:29). Diego Bravo (52) et Adam Maijo (54) a également marqué pour l’Espagne, dixième.

Image de balise Cristina Ruiz (septième), gueda Muñoz (15) et Isabelle barreiro (22) a marqué pour l’Espagne dans la division des moins de 23 ans (6 000 m), qui a enregistré la troisième victoire de l’Italien Nadia Battocletti, à 20h32. L’équipe espagnole a terminé quatrième, à 7 points de la médaille de bronze.