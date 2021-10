Jaky Magaña : Comment voter pour elle en NBL 2021 ?

Univision Découvrez les étapes à suivre pour voter pour Jaky Magaña à Nuestra Belleza Latina 2021.

Jaky Magaña est l’un des dix candidats de Nuestra Belleza Latina 2021 qui sont en danger d’élimination après avoir échoué à convaincre les juges lors du premier défi qui consistait à présenter un segment de nouvelles de dernière heure sur un ouragan ou un incendie dans l’État de Floride.

Lors du gala de ce dimanche 10 octobre, les juges ont surpris les dix candidats en annonçant qu’ils risquaient tous d’être éliminés de la compétition.

Le participant d’origine mexicaine doit obtenir la majorité des votes des téléspectateurs afin de passer à la phase suivante de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina.

Le talent de Magaña a été salué par certains membres du jury, qui l’ont considérée comme l’une des candidates avec les meilleurs reportages sur un ouragan dans l’État de Floride.

« Pour moi, tu es celui qui a fait le mieux », a déclaré Daniella Álvarez en faisant référence au défi hebdomadaire de Jaky Magaña.

Comment voter pour Jaky Magaña à Nuestra Belleza Latina ?

Si vous voulez voter en ligne pour Jaky Magana, suivez ces étapes: Entrez sur le site officiel de Nuestra Belleza Latina, sélectionnez votre photo dans la zone de vote, appuyez sur « VOTEZ MAINTENANT! » et le tour est joué… Votre vote sera en faveur du participant.

Si vous souhaitez voter par téléphone pour Magana, voici ce que vous devez faire : Appelez sans frais au 1-866-976-2505 et vous voterez en faveur du participant en danger d’élimination.

Il est important de mentionner que le vote se termine dans 24 heures, vous devez donc vous présenter pour voter pour Jaky Magana afin que vous puissiez continuer dans l’importante compétition d’Univision.

Règles pour voter à Nuestra Belleza Latina 2021 :

Le vote compte, tant que vous appelez à partir d’un numéro de téléphone avec un indicatif régional dans les 50 États du pays. Quant au vote en ligne, n’importe qui peut voter dans les 50 États du pays. Les résidents du district de Columbia et de Porto Rico ne peuvent voter que via le site Web officiel d’Univision. S’il est vrai que le vote se clôture dans les 24 heures suivant la fin de la transmission de chaque gala Nuestra Belleza Latina, le nom du candidat sauvé sera révélé lors de la transmission dimanche prochain. Vous ne pouvez voter que dix fois en ligne ou par téléphone. Le public peut voter dix fois pour un même candidat qui veut sauver ou peut prendre des sandwichs entre les deux participants en danger d’élimination. Le public peut voter par téléphone gratuitement, bien que des frais de temps d’antenne ou d’itinérance puissent s’appliquer. Contactez votre opérateur local pour savoir si des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour appeler les lignes sans frais de Nuestra Belleza Latina. S’il est vrai que le vote en ligne est gratuit via le site Web de Nuestra Belleza Latina, les utilisateurs peuvent recevoir des tarifs supplémentaires sur leur forfait mensuel de téléphonie mobile pour l’utilisation du forfait de données. Bien que le système de vote par téléphone Nuestra Belleza Latina soit conçu pour recevoir des appels en masse, il peut parfois échouer en raison du nombre d’appels. La production de l’émission de téléréalité n’est pas responsable des erreurs causées lors du vote.