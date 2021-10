Jaky Magaña de NBL 2021 : ce que vous devez savoir

Univision Jaky Magaña est l’un des dix finalistes de la NBL 2021.

Jaky Magaña est l’un des dix participants de Notre Beauté Latine 2021.

Lors de son test de talent pour la nouvelle saison de NBL, la Mexicaine a présenté un segment d’information avec la collaboration du présentateur de télévision dominicain Tony Dandrades.

Des personnalités du jury telles que Adal Ramones, Giselle Blondet et Jomari Goyso ont salué le talent de Magaña pour la direction d’orchestre, une capacité artistique qui lui a permis de gagner un laissez-passer pour le groupe de dix candidats pour Nuestra Belleza Latina 2021.

« C’est toi qui as fait le mieux et ça ne veut pas dire que c’était parfait, il y a eu des bons moments et il y a eu des moments où tu en disais plus (…) Mais tu as eu de bons moments et je vais reste avec ceux-là », a déclaré Jomari Goyso en se référant à la présentation artistique de Jaky Magaña.

Magaña a annoncé que Nuestra Belleza Latina comptait beaucoup pour elle, ceci parce que depuis son plus jeune âge elle rêvait de faire partie de l’importante compétition d’Univision.

« C’est mon moment, je suis là et je viens pour la couronne », a déclaré le Mexicain dans une émission spéciale de l’émission de téléréalité.

Qui est Jaky Magaña ?

Jaky Magaña, un Mexicain de 26 ans, est mannequin, journaliste et présentateur de télévision. Actuellement, le participant réside dans l’État de Californie.

Lors de son audition initiale NBL 2021, Magaña a applaudi l’initiative d’Univision de briser les stéréotypes des femmes avec des mesures parfaites devant les écrans d’un média audiovisuel.

« J’ai toujours été dodue, j’ai toujours été ronde, donc j’ai toujours eu cette insécurité que j’ai vu tous les castings télévisés où il faut avoir les mensurations pour être à la télévision. Notre reine actuelle (Migbelis Castellanos) est ronde et on est dans un monde où tout est déjà accepté, on essaie de mettre de vraies personnes à l’écran », a déclaré la jeune femme d’origine mexicaine.

Il a étudié à l’université au Mexique

Jaky Magaña a étudié la communication sociale à l’Université De La Salle Bajío de la ville de León à Guanajuato, au Mexique.

Selon son profil sur LinkedIn, Magaña a obtenu son diplôme en communication sociale en 2016 après cinq années d’études dans le prestigieux établissement d’enseignement du Mexique.

Elle est présentatrice de télévision

Avant de s’installer aux États-Unis, Jaky Magaña est entré dans les médias de son pays en tant que présentateur de télévision.

Magaña était l’hôte d’une émission sur la chaîne de télévision TV4, basée dans la ville de León au Mexique.

A de l’expérience dans les concours de beauté

Jaky Magaña a une grande affinité pour les concours de beauté, c’est pourquoi, dès son plus jeune âge, elle a renforcé ses compétences artistiques pour devenir une reine complète.

En 2016, Magaña a été élue Miss San Julián dans un règne de beauté régionale au Mexique.

Elle est fan d’activités de plein air

Selon une publication sur son profil Instagram, Jaky Magaña aime faire de l’équitation pendant son temps libre.

Dans une photographie qu’il a partagée en 2018, Magaña est apparue à cheval et a accompagné la publication d’un message émouvant : « Ma passion », faisant allusion à combien il aime les activités équestres.