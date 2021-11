Jaky Magaña parle de ses rivaux Nuestra Belleza Latina

Univision Jaky Magaña parle de ses collègues de Nuestra Belleza Latina

La fureur de savoir qui sera le successeur de Migbelis Castellanos dans la 12e édition de Nuestra Belleza Latina, qui sera dévoilée dans deux semaines, fait surface.

Et Jaky Magaña, l’un des participants qui a réussi à gagner le soutien et le soutien du public, grâce à sa douceur, son talent et sa beauté, a ouvert son cœur et a été honnête sur ce qu’elle pense des cinq autres participants qui composent le groupe de femmes demi-finalistes.

Dès 1h07, de la vidéo que nous partageons ici, et qui a été publiée par le compte officiel de Nuestra Belleza Latina sur Instagram, la belle concurrente, qui ressemble à une gagnante, peut être entendue, révélant ce qu’elle a le plus appris de ses cinq rivaux.

Dans le clip, où les reines de Nuestra Belleza Latina ont mis de côté leurs rivalités et leurs différences, Jaky a répondu avec une grande honnêteté à la question posée par la production de l’émission sur « Quelles leçons tirez-vous de votre compatriote NBL ? »

« Ce que je retiens de chacun de mes compagnons, c’est : Fabién est toujours sincère, et Raishmar, sa force », a déclaré le candidat, de manière concise mais directe.

Et en mentionnant les trois autres rivaux qu’il a dans la compétition, Jaky a insisté pour mentionner et mettre en évidence une qualité de la personnalité de chacun.

« De Lupita, je tire son dévouement, de Génesis, son charisme et de Sirey, sa façon de travailler. »

Les messages de soutien et d’affection pour la jeune femme n’ont pas attendu, et bien que des candidats comme Sirey et Lupita semblent être les rennes du soutien du public, à en juger par l’activation des bases de fans des deux, il ne fait aucun doute que cela Jaky a aussi son bataillon de fans qui rêvent de la voir atteindre la finale, et pourquoi pas d’être couronnée Nuestra Belleza Latina.

De ganar Jaky, verdaderamente enviaría un mensaje de lucha contra los estereotipos, mostrando que la belleza viene en diferentes formas y tamaños, y siendo testimonio de que la época en que ser bella era sinónimo de medidas mal llamadas “perfectas”, ya está mandado a ranger.

Se référant à Jaky, Génesis Suero a souligné qu’elle avait appris d’elle des « conseils d’acteur », tandis que Sirey Morán l’a décrite comme une « femme très intelligente ».

« Tu vas gagner », « tu es le meilleur », « Jaky mérite d’être couronné Nuestra Belleza Latina », étaient quelques commentaires faits par les fans de la belle blonde.

Dites-nous si vous pensez que Jaky pourrait devenir le gagnant de l’émission de téléréalité Univision.