Jaky Magaña satisfait d’avoir atteint la demi-finale de la NBL

Univision Jaky Magaña

La nervosité est à son comble chez les téléspectateurs qui, depuis septembre dernier, suivent fidèlement le déroulement de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina, qui a marqué le retour de la téléréalité à l’écran.

Et c’est ce dimanche que seront connus les noms des quatre heureux concurrents qui pourront se rendre au gala final, où le prochain gagnant sera choisi, et Jaky Magaña, qui a avancé à pas de géant, a fait un révélation, quelques heures avant On sait quels sont les deux participants qui seront renvoyés chez eux.

La belle Mexicaine a été interrogée sur ce qu’elle ressentait après avoir atteint la demi-finale du concours, et a souligné très calmement qu’elle pensait être une femme très chanceuse.

La demi-finaliste de Nuestra Belleza Latina s’est démarquée dans un clip partagé par le compte Instagram de NBL, qu’elle se sent satisfaite de ce qu’elle a accompli dans la compétition et a déclaré qu’elle n’avait que des remerciements et de bonnes vibrations pour tout ce qu’elle a reçu.

« Être venu jusqu’ici signifie beaucoup de bénédictions et merci d’avoir cette grande opportunité », a déclaré Jaky, qui la semaine dernière, lorsqu’elle a été annoncée comme l’une des six demi-finalistes, n’a pas pu éviter son visage surpris, car elle était claire que la compétition il était très proche de pouvoir accéder à la table des demi-finales.

Jaky a montré tout au long de l’émission de téléréalité qu’il peut progresser dans les aspects professionnels et gérer les caméras et les défis, sans perdre sa douceur et son essence, qui ont enchanté les téléspectateurs.

Le clip où Jaky parlait de ses sentiments a été vu en quelques heures par plus de 10 000 personnes, et beaucoup d’entre elles n’ont pu s’empêcher de partager de beaux messages, dans lesquels elles lui adressent de bons voeux et où elles crient qu’elle est la un choisi pour pouvoir atteindre que beaucoup de femmes se sentent vraiment représentées avec l’image que la réalité recherche.

« Jaky tu es le meilleur 👑👑👑👑👑👑👏👏👏👏👏😘🇲🇽 », « JAKY… .JAKY… ❤️❤️❤️❤️🇲🇽🇲🇽 SORTONS CE POTENTIEL… JE VAIS POUR TOI …… 👏👏👏 ”, et“ # JAKY❤️❤️❤️Reina👑👑REAL !!!!! A BRILLAR MI HERMOSA JAKY🇲🇽👑👑👑👑👑👑👑😘😘 », ne sont que quelques-uns des messages de soutien que les partisans de lamexicana ont reçus dans leurs réseaux.

Un autre fan de la jeune femme a déclaré : « Yacki, tu fais partie des filles restantes que j’ai aimées, je soutiens Cuba, et j’aimerais cette couronne, mais je veux te voir en finale ensemble 🇨🇺❤️🇲🇽 ».

Dites-nous si vous pensez que le jury et le public feront rêver Jaky Magaña de la couronne Nuestra Belleza Latina en lui donnant un laissez-passer pour la grande finale.