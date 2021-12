Jalen Brunson joue Doncic dans la victoire de Dallas contre l’Oklahoma

13/12/2021 à 06:37 CET

.

La base Jalen Brunson, en l’absence de Luka Doncic, a pris les rênes ce dimanche de la Les francs-tireurs de Dallas pour les mener à une victoire de 84-103 sur la route contre le Thunder d’Oklahoma City.

Le début de la première mi-temps a été une course de 7-0 en faveur des Mavericks, ce qui a obligé l’équipe locale à demander le premier temps mort, à réarmer ses idées et à stopper un peu l’élan de la visite. Ce temps mort a payé quelque chose, passant à trois points après un panier à trois points de Darius Bazley. Kristaps Porzingis est sorti de loin, marquant trois points et augmentant l’avance des Mavs à six points. Florian Finney Smith et Moses Brown ont rejoint le groupe à 3 points, conduisant l’Oklahoma à arrêter à nouveau le match. Les 3 de Mike Muscala, Tre Mann et Shai Alexander ont réduit l’avantage de la visite à un point, avec 57,0 secondes à jouer en première mi-temps. Le deuxième quart était tout pour les Mavericks, atteignant un avantage en leur faveur de 11 points avec cinq minutes à jouer et à la fin ils se sont reposés en gagnant 46-56.

En seconde période, le quintette de Dallas n’a rien laissé au hasard et avec une performance spectaculaire de Jalen Brunson, ils se sont dirigés vers la victoire. Le meneur a ouvert son compte en quatrième avec trois 3 points. Les Mavericks étaient dix devant, mais les Thunders ont montré la vie avec un triple de Jeremiah Robinson, les laissant derrière à sept points. Le troisième quart s’est terminé avec un avantage pour Dallas 71-80 .

La dernière partie du duel s’est ouverte sur des triples de Josh Green et Trey Burke pour porter l’avance à 17 points, le maximum pour Dallas. Avec 4:00 minutes à jouer, Dallas n’a pas levé le pied sur le gaz et avec une autre course de 7-0, ils ont porté l’écart à 18 points contre un adversaire qui ne se battait plus. Klebber de la ligne des lancers francs a mis son équipe en avance de 20, avec 3:42 à jouer. Dallas a clôturé le match en douceur et a remporté la victoire, même s’il n’a pas pu compter sur Luka Doncic en raison d’une gêne à la cheville. Les Mavericks peuvent ainsi préparer leur match de ce lundi, à l’extérieur, contre les Charlotte Hornets.

Le meilleur sur le terrain

Pour Dallas, le meilleur a été Jalen Brunson avec 18 points, dont 10 marqués en troisième période du duel, Brunson a également ajouté neuf rebonds et trois passes décisives à son compte personnel. Les Mavericks ont également présenté Max Klebber avec 16 points, Moses Brown avec 15 et Kristaps Porzingis avec 13. Pour les perdants, le meilleur était Shai Gilgeous-Alexander avec 18 points, 4 rebonds et 5 passes décisives.