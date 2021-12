Jalen Brunson, une star reprise par Luka Doncic dans Dallas Mavericks

L’absence de Luka Doncic n’apporte aucune nouvelle positive pour Les non-conformistes de Dallas. Mais même une très mauvaise nouvelle comme celle-ci peut finir par offrir un halo de lumière et d’espoir. Dans le cas de la franchise Texas, cette illumination divine est appelée Jalen Brunson.

Le gardien a montré qu’il est l’un des joueurs secondaires les plus importants lorsqu’il a dû aider le Slovène et Kristaps Porzingis, mais quand c’est lui qui doit tirer la voiture, ses chiffres montent en flèche et il montre qu’il est un joueur d’un niveau bien plus remarquable qu’il n’y paraît dès le premier instant.

Jalen Brunson depuis la sortie de Luka : 20.8 PPG 7.3 APG 50,4 FG% 36,8 3P% pic.twitter.com/C7V3oThJVn – StatMuse (@statmuse) 30 décembre 2021