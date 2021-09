Jalen Green : “Ça me motive d’être ROY sans être numéro 1 en NBA Draft”

S’il y a un attrait particulier dans cette saison NBA qui est si proche de commencer, c’est de pouvoir voir le nombre de joueurs qui viennent de la NBA Draft 2021 et qui sont appelés à dominer très prochainement la meilleure ligue de la planète.

C’est sans doute le cas de Jalen Green, l’extérieur sélectionné par les Houston Rockets en position 2 du dernier Draft, et qu’il a confirmé qu’il a une motivation particulière lorsqu’il s’agit d’obtenir le titre de Rookie of the Year sans être le premier sélectionné. Saura-t-il surpasser Cade Cunningham et le reste des candidats ?