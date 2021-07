Jalen Green, c’est ainsi que joue le n°2 du NBA Draft 2021

L’apparence de G League Ignite En tant qu’équipe de formation pour les jeunes prometteurs de la NBA Development League, elle a été l’une des grandes innovations du basket-ball américain et porte déjà ses fruits avec des joueurs comme Jalen vert.

Le tout nouveau numéro 2 de NBA Draft 2021 en moyenne 17,9 points, 4,1 rebonds, 2,8 passes décisives et 1,5 interceptions par match, ce qui en fait le Houston Rockets lors de la deuxième élection en renfort pour aider à reconstruire la franchise. Ils n’ont plus James Harden comme d’habitude, c’est pourquoi un choix aussi élevé au repêchage fait de Jalen un excellent pari de la part d’une équipe qui souhaite participer à nouveau aux séries éliminatoires dès que possible.

Comment Green joue-t-il ?

A 19 ans, le jeune joueur issu de la G League a montré de grandes qualités pour ce sport, et quelque chose de très important est qu’il n’a cessé de s’améliorer à aucun moment. Au cours de la saison avec l’équipe Ignite, il est passé de moins en plus pour terminer avec 30 points, 7 passes décisives et 3 interceptions dans un match éliminatoire, étant efficace au tir, à l’organisation de l’équipe et à la défense extérieure à certains moments.

Un profil qui pourrait devenir la star dont les Rockets ont besoin pour les années à venir. Bien qu’il se développe en tant que passeur et qu’il ait une marge de progression en tant que buteur, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre son plafond. Mieux créer pour ses coéquipiers et être un tireur plus fiable pourrait faire de lui une sorte de Harden qui parvient à combler le vide laissé par «La Barba» dans la franchise texane avec son départ.

Développer de la taille et de la force au fur et à mesure que vous grandissez dans votre corps et votre jeu sera important pour améliorer votre défense, et ce qui est sûr, vous devez améliorer votre intensité. Puisqu’il n’a pas les meilleures compétences, au moins il apporte tout son désir. Peut-être que le plafond d’être un MVP de la ligue est un peu loin derrière, mais son profil va un peu pour cet objectif. D’autres noms avec lesquels il pourrait avoir des similitudes sont Zach LaVine ou un jeune Ray Ayen.