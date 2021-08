Jalen Green continue de remporter le duel personnel contre Cade Cunningham

La Ligue d’été il nous donne quelques-uns des matchs les plus intéressants de cette pré-saison. Les nouveaux visages les plus intéressants de la meilleure ligue de basket au monde s’affrontent en cette partie de saison et les premières sensations des plus grands nombres de la NBA Draft 2021 laissent de très bons sentiments.

Beaucoup ont déjà prévenu que cette année était une portée très spéciale, et ce n’est pas pour moins. Pour l’instant, la rivalité qui s’est établie entre Jalen Green et Cade Cunningham, et ce sera le concours prévisible pour la recrue de l’année. Dans la confrontation entre les deux, les Houston Rockets sont montés à 25 points et ont déjà des chiffres plus que remarquables cet été.