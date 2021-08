Jalen Green est vraiment excité lors de son premier match avec les Houston Rockets

09.08.2021 à 23:35 CEST Xavi Hernández poursuit sa pré-saison Al Sadd pour la Catalogne. Et ils continuent, au point de marquer des buts, à filmer la campagne à venir. Les Qataris battent l’UE Figueres 5-3 dans un duel qu’ils ont commencé à perdre et ont réussi à revenir grâce à Santi Cazorla et Andre Ayew. […] More