Jalen vert Il promet des émotions fortes cette saison et vise haut dans ses aspirations de développement personnel et de pouvoir atteindre le statut de rookie de l’année. Alors qu’il est vrai que Houston Rockets est loin d’être une franchise gagnante, il y a de grandes attentes autour de la capacité offensive de ce joueur qui a étonné dans son duel contre les Boston Celtics, marquant 8 triplés et signant 30 points, étant le premier rookie de l’histoire de la franchise texane à l’obtient.

Share