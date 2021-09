Jalen Green, favori pour remporter le prix de la recrue de l’année

Les experts d’ESPN ont mené une enquête interne sur qui, selon eux, sera le recrue de la saison 2021/22 en NBA. Et l’élu n’a pas été numéro 1 au repêchage, Cade Cunninghammais le 2, Jalen vert. Voici les cinq premiers pour ESPN :

Jalen Green (Fusées Houston)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Jalen Suggs (Orlando Magic)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Scottie Barnes (Raptors de Toronto)

Vote clair

Seuls Jalen Green et Cade Cunningham ont obtenu des votes pour la première position et le joueur des Houston Rockets et ont clairement imposé les Detroit Pistons : 72,2% vs. 27.8. Cela a certainement à voir avec les performances extraordinaires de de Green en Summer League, avec une moyenne de 20,3 points, 4,3 rebonds et 2 passes décisives. Derrière se trouvent Jalen Suggs, Evan Mobley et Scottie Barnes, sans voix pour la première place. Le joueur des Golden State Warriors Jonathan Kuminga (n°7 au repêchage) n’a reçu aucun vote.

L’analyste ESPN Kendrick Perkins a expliqué pourquoi Green a été choisi comme recrue de l’année : “Son succès dans la G League la saison dernière est la raison pour laquelle je pense qu’il va remporter le prix cette année.”

On verra ce qu’il se passe. Jalen Green repart a priori avec un avantage car c’est un joueur plus spectaculaire qui semble tout à fait prêt à faire des chiffres en championnat dès le premier match. Même s’il ne faut pas écarter un Cade Cunningham qui est appelé à marquer une époque chez les Pistons. On attend beaucoup des deux joueurs.