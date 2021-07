Jalen Green pense qu’il sera comme Kobe Bryant

in

Dans quelques semaines seulement recommencera une saison NBA qui commencera avec toutes les étapes nécessaires de l’intersaison. Et l’une des premières saisons au cours de laquelle nous verrons toutes les franchises de la ligue réunies sera le NBA Draft 2021. Avec la possibilité de recruter certains des meilleurs joueurs universitaires comme chaque été, les noms les plus intéressants continuent d’apparaître et l’un des celui qui se démarque des autres est celui de Jalen Green.

Pour évaluer l’extérieur formé au San Joaquín Memorial, l’évaluation du joueur de lui-même diffère grandement de ce qui est commenté dans l’environnement le plus professionnel de la ligue ou dans les réunions de différents cadres.

Sans aller plus loin, le propre Jalen vert pense que ce sera le numéro 1 du prochain NBA Draft 2021 et ce serait une imprudence absolue que son choix tombe car nous parlons du joueur le plus similaire que nous verrons dans les années à venir Kobe Bryant.

Sans aucun doute, des déclarations très risquées qui sont souvent inversées et exploitées à votre propre visage. Avoir un niveau comparable à celui d’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport sont de grands mots, mais on ne sait jamais.

L’avis de la ligue, différent

Cependant, l’opinion de certaines des voix les plus autorisées de la NBA diffère quelque peu de l’évaluation initiale faite par Jalen Green. En fait, de nombreux dirigeants de la ligue pensent que Jalen Green est un joueur très similaire au profil de Kevin Porter Jr.

Un buteur compulsif avec des conditions physiques scandaleuses, une attitude extravertie et certes égocentrique, mais avec les compétences nécessaires pour pouvoir dominer la ligue grâce à la croissance qui se fait sentir. Jalen Green sera-t-il bientôt l’une des stars les plus dominantes de la ligue?