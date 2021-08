Jalen Green pourrait mener la NBA en marquant un jour

Jalen Green était toujours destiné à obtenir des seaux dans la NBA. Il était déjà une recrue cinq étoiles consensuelle au moment où il est entré au lycée, et sans doute le plus célèbre hooper adolescent de sa génération de ce côté de Zion Williamson et LaMelo Ball au moment où il l’a quitté. La capacité de saut ridicule de Green, ses explosions de score explosives et ses racines californiennes l’ont aidé à établir des comparaisons avec Kobe Bryant dès son plus jeune âge. Bien qu’il ne soit jamais juste de comparer un si jeune joueur à un membre du Temple de la renommée, il était clair que c’était le type de talent qui méritait d’être évoqué en termes sacrés.

Après des années de spéculation sur l’endroit où il jouerait à l’université (il a plutôt été le pionnier du programme G League Ignite) et jusqu’où il irait dans le repêchage, Green a finalement atteint la NBA. Ce n’est que la Summer League, mais il est déjà évident que la prophétie de la capacité de marquer de Green aux plus hauts niveaux du jeu est presque une chose sûre.

Le choix n ° 2 au classement général du repêchage de la NBA 2021 a exposé ses cadeaux lors de ses débuts pour les Houston Rockets à Las Vegas. Il a terminé avec 23 points sur 9 tirs sur 18 depuis le sol et 4 sur 9 tirs sur trois dans une victoire contre les Cleveland Cavaliers et le troisième choix au classement général Evan Mobley.

Green s’est classé troisième sur notre gros tableau avant le repêchage. S’il y a vraiment deux joueurs de cette classe qui ont de meilleures carrières, cela restera un repêchage historiquement fort. Green a la capacité de flirter un jour avec une moyenne de 30 points par match dans la ligue. Vous pouvez déjà voir son jeu se rassembler même dans son premier aperçu de ce à quoi peut ressembler le ballon NBA.

Jalen Green a déjà rebondi comme un pro

La vitesse et la capacité de saut de Green étaient déjà bien connues lorsqu’il est arrivé à la G League Ignite pour sa saison de pré-draft. Sa capacité de tir était moins sûre. Alors que Green avait des flashs séduisants au lycée et sur la scène internationale pour aider USA Basketball à remporter trois médailles d’or lors des tournois juniors de la FIBA, les chiffres et la bande racontaient l’histoire contre des hommes adultes dans une ligue professionnelle.

Tout ce que Green a fait au cours de ses 15 matchs dans la G League était en moyenne de moins de 18 points par match avec un tir brillant de 61,3%, soutenu par une marque de 36,5% sur une plage de trois points sur un volume solide. Ces chiffres étaient impressionnants dans n’importe quel contexte, mais c’est la facilité avec laquelle Green pouvait frapper certains des tirs les plus difficiles du jeu qui s’est vraiment démarqué.

Green a montré tout le répertoire lors de ses débuts à Vegas. Il s’agit d’une décision professionnelle pour un jeune de 19 ans qui a déjà une expérience professionnelle en G League.

Green a l’air si mince quand il entre dans la salle de gym, mais il faut un peu de force pour sauter dans des pas en arrière comme celui-ci et toujours avoir un bon aperçu du panier. Il a déjà l’air incroyablement à l’aise et confiant en préparant son défenseur pour ces tirs.

Avec un faux pas, le défenseur peut donner à Vert une voie libre vers le panier. Même lorsque la défense tient bon, Green sait qu’il peut créer une tonne d’espace pour son sauteur avec des mouvements comme celui-ci :

Le jeu de jambes que Green montre en créant de l’espace pour son tir de saut est tout aussi impressionnant que tout ce qu’il fait au-dessus du bord. C’est un joueur qui obtient une tonne de seaux faciles simplement en fonction de son athlétisme, mais il peut également obtenir des paniers difficiles en fin de partie ou en fin de match avec cette capacité remarquable à créer des ouvertures.

Green est un marqueur de descente agressif dans le pick-and-roll

Alors que Green était surtout connu pour son rebond autour du bord au niveau secondaire, son premier pas pourrait être encore plus important dans la ligue. Il a un arrêt phénoménal éclaté avec le ballon dans les mains, souvent capable de briser la première ligne de défense avec son dribble initial.

Cependant, Green ne compte pas seulement sur sa vitesse. Il apprend que la décélération est souvent tout aussi importante que l’accélération. Ce type de patience dans le pick-and-roll lui sera très utile dans la ligue.

L’éclatement de Green le rend naturel pour tourner le coin et exploser dans le panier. C’est le type de compétence que vous ne pouvez pas enseigner, et le genre de chose qui fait qu’un joueur est repêché n ° 2 dans l’ensemble. Cependant, il faut des astuces plus raffinées pour marquer au niveau de la NBA, et Green semble déjà comprendre comment manipuler la défense avec rythme lorsqu’il commence ses attaques offensives.

Sur ce jeu, Green est confronté à Mobley lors d’un transfert de dribble. Mobley coupe la peinture et s’ouvre pour donner un angle à Green. Mobley est peut-être le meilleur espoir défensif de cette classe de repêchage et peut souvent traîner avec des gardes sur le périmètre, mais Green l’a brûlé facilement avant d’utiliser sa main gauche pour terminer le drapage.

C’est le type d’art de marquer qui sépare Green de tant d’autres athlètes d’élite qui gravissent les échelons et qui n’ont pas pu trouver une carrière stable dans la ligue.

Green va mettre une tonne de pression sur la jante depuis ses débuts dans la ligue. Bien que ses problèmes de taille et de force puissent entrer en jeu en tant que finisseur contre la longueur de la NBA, il est encourageant qu’il semble déjà saisir les points les plus raffinés de la notation de près.

Green a aussi un jeu de milieu de gamme

Le tir à mi-distance est devenu tabou pendant quelques saisons, mais nous voyons chaque année en séries éliminatoires que vous en avez besoin lorsque le jeu ralentit et que les défenses planifient le jeu pour vos tendances. Green a le jeu de milieu de gamme dont il a besoin pour compléter ses trois slashing et pull-up. Cela lui donne le package complet en tant que buteur.

Sur ce jeu, la défense se charge de couper la voie de circulation de Green. Il pivote vers l’arrière et frappe un joli saut de retournement malgré une forte contestation.

cheeeesh Tough J de Jalen Green alors qu’il plante puis rebondit sur le pivot pour se séparer juste assez d’un bon défenseur de Lamar Stevens! pic.twitter.com/KE7SM6GSk2 – Aram Cannuscio (@AC__Hoops) 8 août 2021

Voici un autre exemple de Green mettant en place son défenseur pour son recul, cette fois à mi-distance. Ce sont les tirs que les défenses sont construites pour se rendre. S’il peut frapper ces sauteurs à une hauteur suffisamment élevée, le seul moyen de le protéger sera de lui retirer le ballon des mains.

Vert peut aussi jouer avec le ballon

Chiffres verts pour obtenir de nombreux représentants sur le ballon en tant que recrue avec une équipe des Rockets qui commence tout juste sa reconstruction. Il sera également fascinant de voir comment il travaille aux côtés de John Wall, un autre ancien prodige du lycée qui a vécu le battage médiatique et est maintenant sur le revers de sa carrière.

Le meilleur ajustement à long terme de Green donne toujours l’impression qu’il joue probablement à côté d’un autre gardien dominant le ballon qui peut l’aider à créer des opportunités offensives faciles. Voici un bon exemple de la façon dont le jeu de Green fonctionne avec le ballon : il s’enroule autour de l’écran, se place au cerceau lorsqu’il attrape le ballon et lance immédiatement un trois facile.

Voici un aliment de base que beaucoup des meilleurs SG de la NBA ont aujourd’hui. Green se rapproche d’Okoro puis accélère rapidement, utilisant son corps comme rampe de lancement. S’ouvre sur la boucle pour une balle profonde. Big Man est en défense contre les chutes. Assez d’espace propre pour se lever pour un J. Encore une fois, pic.twitter.com/rrRxL25Ne8 – Naveen Ganglani (@naveenganglani) 9 août 2021

Le vert sera également une menace majeure lors de la transition des passes de sortie. Sur ce jeu, il fuit après un raté, se retrouve grand ouvert à l’arc et swish un triple.

Alors que les équipes adverses se chargent de la peinture en transition pour se protéger contre les attaques de la jante de Green, il devrait se retrouver avec beaucoup de trois ouverts avant que la défense ne se prépare.

Green n’est pas un espoir parfait, mais c’est un grand buteur

Nous avions Green classé troisième dans cette classe de repêchage parce qu’il semble que Cade Cunningham et Evan Mobley ont plus de possibilités d’avoir un impact sur la victoire en séries éliminatoires. Cunningham et Mobley sont tous deux des joueurs plus gros qui montrent une meilleure capacité de jeu et ont beaucoup plus de potentiel en défensive.

Green ne sera probablement jamais un défenseur plus, mais il doit juste prouver qu’il n’est pas un énorme moins de ce côté-là pour retourner une grande valeur. Ce sera probablement un processus – la défense NBA est difficile ! – mais il peut finir par y arriver. La prise de décision avec le ballon dans les mains sera l’autre grand domaine d’amélioration de Green. C’était une passe encourageante de ses débuts en championnat d’été:

Green n’a pas 20 ans avant février. Il va avoir beaucoup de temps pour apprendre à lire le sol et améliorer ses coéquipiers. Sa dernière étape sera de contrôler le jeu autant avec son esprit que son talent physique.

Les débuts de Green dans la Summer League ne prouvent vraiment rien. Summer League est souvent l’or des imbéciles. Le niveau de défense joué à Las Vegas est loin de ce qu’il verra dans la ligue. Ce que Green a fait à ses débuts avec les Rockets, c’est ce qu’il fait depuis des années, cependant. Son talent a été exposé contre ses pairs au lycée, sur la scène internationale avec USA Basketball et contre des hommes adultes dans la G League.

Obtenir des seaux est ce qu’il fait et ce qu’il fera pendant longtemps. Ce n’est que le début.