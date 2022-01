Jalen Hurts a un moment avec les fans après un incident effrayant d’après-match

Dimanche, les Eagles de Philadelphie ont conservé une victoire de 20-16 à Washington pour maintenir leurs espoirs en séries éliminatoires. Mais ce n’était pas la seule chose à laquelle il fallait s’accrocher.

Jalen Hurts a connu une journée assez solide pour les Eagles lors de la victoire de dimanche, avec une fiche de 17 sur 26 avec 214 verges et aucun touché. Après le match, cependant, alors que Hurts se dirigeait hors du terrain et dans le tunnel du FedEx Field, une balustrade du classement s’est cassée, faisant tomber quelques fans des Eagles au sol juste à côté du QB de l’équipe.

Heureusement, il semble que personne n’ait été blessé dans l’incident, mais Hurts a pu aider quelques-uns d’entre eux à se relever après cette mauvaise chute. Et une fois que tout le monde a semblé aller bien, Hurts a fait des câlins et des poignées de main à quelques fans et a même posté des selfies avant de partir !!

Oh, et l’un des fans qui est tombé sur Hurts a également pu accrocher son gant après tout cela.

Après l’incident, l’équipe de football de Washington a publié une déclaration confirmant qu’à sa connaissance, personne n’a été grièvement blessé.

Parlez d’une manière douce de mettre fin à un moment effrayant. Certainement un moment mémorable pour les fans des Eagles, de la chute à la rencontre face à face avec Hurts.