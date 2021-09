Jalen Hurts avait la citation la plus grossière sur la perte

in

Ce n’était pas exactement le meilleur des matchs pour Jalen Hurts et les Eagles de Philadelphie.

Hurts a lancé quelques choix et n’a couru que 35 verges dans une défaite de 41-21 contre les Cowboys de Dallas dimanche soir.

Et puis il a dû aller livrer une citation sur cette assez mauvaise perte qui est une métaphore assez grossière pour décrire ce qui se passe dans sa tête.

“Vous prenez deux, vous ne vous asseyez pas là et ne le regardez pas”, a-t-il déclaré aux journalistes après le match. « Vous le rincez et passez à autre chose. Nous allons le rincer et passer à autre chose.

Pas trop de mots à dire sur celui-là, sauf : Ew.

“Vous vous prenez deux, vous ne vous asseyez pas là et ne le regardez pas. Vous le rincez et passez à autre chose. Nous allons le rincer et passer à autre chose” – Jalen Hurts pic.twitter.com/om6P55fs4A – Internet #BlackLivesMatter (@cjzero) 28 septembre 2021

C’est tout ce que j’ai. Euh.

Les 8 meilleurs moments de la semaine 3 de Peyton et Eli Manning ‘MNF’, y compris Eli lançant de manière hilarante des doubles oiseaux