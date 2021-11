Jalen Hurts embarrasse la défense des Saints sur une course malade de 24 verges au touché

Jalen Hurts a connu un dimanche d’enfer pour les Eagles de Philadelphie.

Les Eagles ont remporté leur première victoire à domicile à l’époque de Nick Sirianni après avoir démantelé les Saints de la Nouvelle-Orléans 40-29. L’une des principales raisons du succès des Eagles dimanche est due aux pieds de Hurts, qui a marqué trois touchés et récolté 69 verges au total avec ses jambes.

La plus longue course de Hurts est survenue lors de son dernier touché de la journée à une place clé au quatrième quart. Alors qu’il restait quatre minutes à jouer et que les Saints commençaient à réduire l’avance des Eagles, Hurts a couru pour un touché de 24 verges très fluide pour marquer le match pour Philadelphie.

Et pas seulement cela, Hurts a mis les coups sur Carl Granderson avec un coup sale qui a laissé l’ailier défensif dans la poussière.

Quelle façon pour @JalenHurts d’obtenir un tour du chapeau !#NOvsPHI | #FlyEaglesFly pic.twitter.com/29wIuRnm31 – Eagles de Philadelphie (@Eagles) 21 novembre 2021

Quel geste de Hurts pour embarrasser complètement la défense des Saints et couper le terrain pour le décompte final des Eagles de l’après-midi. Granderson et le reste des Saints verront absolument ce mouvement dans leurs cauchemars ce soir.

Avec ses trois touchés au sol accumulés dimanche, Hurts en a maintenant huit sur l’année, ce qui mène les Eagles avec six matchs à jouer au cours de la saison 2021.

JALEN HURTS POSSÈDE LES CHEVILLES DE CARL GRANDERSON. pic.twitter.com/t5Jw2Ii75c – Victor Williams (@ThePhillyPod) 21 novembre 2021

Regardez mon fils claquer des chevilles https://t.co/WQ8VTXHrlH – Michael Sykes, II (@MikeDSykes) 21 novembre 2021

Un TD assez sale de Jalen Hurts pour glacer le match. J’ai fait sortir un défenseur des Saints de ses chaussures. #Aigles – Brandon Lee Gowton (@BrandonGowton) 21 novembre 2021

Jalen Hurts sur ce touché: pic.twitter.com/zslvFwGoOL – Philly Nation (@Philly__Nation) 21 novembre 2021

Jalen Hurts vient de mettre fin à la vie d’un homme sur cette course de touché. Les Eagles ont mis 40 sur les Saints, qui n’avaient pas accordé 30 puisque Chris Pratt était sympathique. – Mike Kaye (@mike_e_kaye) 21 novembre 2021

Je n’ai pas vu de crossover comme ça à Philly depuis @alleniverson ! #FlyEaglesFly @JalenHurts @Eagles – Ron Jaworski (@JawsCEOQB) 21 novembre 2021

Semaine 11 de la NFL : bonnes affaires DFS, paris sur les accessoires, amour d’AJ Dillon et … un début de Joe Flacco ? Dans cette économie ?