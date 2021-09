Jalen Hurts est-il le prochain quart-arrière de Fantasy Football Star?

Lorsque Jalen Hurts a été mis sur le banc à la mi-temps du championnat national de football universitaire 2018, il est tombé dans le purgatoire de la perspective du quart-arrière. Après avoir passé une saison derrière Tua Tagovailoa à Tuscaloosa, Hurts est réapparu à Oklahoma et a conduit les Sooners à une apparition en séries éliminatoires avant d’être sélectionné par Philadelphie avec le 53e choix du repêchage 2020. Maintenant, à sa deuxième saison dans la NFL, Hurts est déjà le visage des Eagles – et il pourrait bientôt devenir une superstar fantastique.

Après avoir remplacé le QB Carson Wentz à la fin de la saison dernière, Hurts est allé 1-3 en quatre départs et n’a complété que 52% de ses passes. Même dans la défaite, cependant, Hurts a fait preuve d’une capacité de double menace et d’un potentiel fantastique, avec une moyenne de 23,8 points par match de la semaine 14 à la fin de la saison, bon pour le QB7 pendant cette période.

Dimanche, quelques semaines seulement après que l’entraîneur-chef Nick Sirianni l’ait officiellement nommé partant des Eagles, Hurts a fait un pas en avant important dans son parcours détourné vers la célébrité du football Fantasy, lançant trois touchés et 264 verges sur 27 passes sur 35, pour accompagner 62 mètres au sol. Hurts a été repêché en tant que 12e quart-arrière fantastique en moyenne cette saison; il a terminé en tant que QB5 lors de la semaine 1 avec près de 29 points fantastiques.

Hurts possède le top cinq à la hausse à sa position, mais ce sont ses améliorations en tant que passeur qui pourraient rapporter de sérieux dividendes à la fois à ses propres perspectives fantastiques et à celles du reste des meneurs de jeu des Eagles. Les 9,1 points de pourcentage d’achèvement de Hurts au-dessus des attentes dimanche étaient de loin les plus élevés de sa carrière et le cinquième plus grand nombre de QB au cours de la semaine 1. Miles Sanders et DeVonta Smith, dont chacun a été repêché en dehors des 18 meilleurs joueurs à leurs positions respectives, a dominé leurs projections ESPN demi-PPR au cours de la semaine 1, et le premier tour de l’année dernière Jalen Reagor a eu son meilleur match en tant que pro contre les Falcons. Smith a mené tous les receveurs recrue au cours de la semaine 1 avec huit cibles et a terminé avec 71 verges de réception et un touché, que Hurts a laissé tomber juste au-dessus de la tête d’un défenseur Falcon:

Sanders a totalisé 19 touches pour 113 verges de mêlée et un score, et Dallas Goedert, repêché comme le demi-PPR TE11 en moyenne à l’entrée de la saison, est également entré dans l’action avec quatre attrapés et un touché sur cinq cibles (dont deux dans le zone rouge).

Bien sûr, la défense d’Atlanta est l’une des pires de la ligue, mais Hurts était plus posé et précis au cours de la semaine 1 qu’il ne l’a jamais été, et la ligne offensive des Eagles a été classée cinquième meilleure unité de blocage de passes de la NFL contre Atlanta. L’ancien choix de deuxième ronde devra peut-être améliorer son pire 3,6 aDOT de la ligue, mais Philly devrait être capable de déplacer le ballon tant qu’il fait des lectures intelligentes et joue dans l’offensive, deux domaines d’amélioration mentionnés par Sirianni dans son conférence de presse d’après-match.

Peut-être que Hurts connaît un saut de type Lamar Jackson – ou Josh Allen, mais même si le signaleur de Philly ne peut pas maintenir ce niveau de production sur 17 matchs, ses perspectives fantastiques à court terme sont solides. Avec des affrontements contre San Francisco, Dallas et Kansas City au cours des trois prochaines semaines, les Eagles sont probablement dans quelques affaires à haut score, ce qui signifie que le jeune quart-arrière devrait produire suffisamment de volume de passes et de précipitations pour être une option fiable du top 10 à la position. Si Hurts est simplement un passeur moyen, il devrait toujours offrir à ses joueurs de niveau supérieur un meilleur jeu de quart-arrière que Wentz l’an dernier, lorsque Wentz était à égalité en tête de la ligue en matière d’interceptions et s’est classé 35e sur 42 quarts qualifiés classés par PFF.

L’avenir fantastique, du moins à court terme, semble ensoleillé à Philadelphie.

Dépliants de renonciation

QB Jameis Winston, Saints (inscrit dans 43% des ligues Yahoo, 26% des ligues ESPN)

Il y a un nouveau Jameis efficace en ville. L’ancien quart-arrière des Buccaneers a lancé cinq touchés (et aucune interception!) Au cours de la semaine 1, menant les Saints à un raclage 38-3 d’Aaron Rodgers et des Packers. Le volume pourrait être une légère préoccupation – les 20 passes de Winston étaient ses deuxièmes moins dans un match qu’il a commencé et joué au moins 50 pour cent des snaps offensifs – mais sa capacité à contrôler le livre de jeu si tôt dans la saison sans un vrai non. 1 récepteur est de bon augure pour ses perspectives fantastiques à l’avenir. Ce n’est pas pour rien, il a également offert aux fans le meilleur extrait sonore du week-end :

HB Elijah Mitchell, 49ers (1% Yahoo, 1% ESPN)

Mitchell a remplacé Raheem Mostert, blessé, et a admirablement joué dimanche, portant le ballon 19 fois pour 104 verges et un touché contre les Lions. Mostert manquera environ huit semaines avec un cartilage ébréché au genou, laissant plusieurs touches sur la table pour l’une des infractions les plus prolifiques de la NFL. Considérant que Mitchell a battu Trey Sermon pour commencer la saison, le sixième tour de la Louisiane semble prêt à diriger le champ arrière des 49ers au cours de la semaine 2 et au-delà.

HB Mark Ingram II, Texans (18 % Yahoo, 11 % ESPN)

Ingram remporte mon prix Can’t-Believe-He-Made-This-Column. Oui, le tableau de profondeur des Texans le répertorie comme le porteur de ballon de l’équipe, mais moi (et la plupart des autres joueurs fantastiques) l’ai identifié comme le troisième gars dans le champ arrière derrière David Johnson et Phillip Lindsay. Alors qu’Ingram fait toujours partie d’un comité pour l’une des pires équipes de la NFL, il est difficile de regarder au-delà de son volume contre les Jaguars. Il a réussi 26 courses, dont trois, un sommet dans la ligue, à l’intérieur de la ligne de 5 verges de l’adversaire et un touché. Ce n’est pas à se moquer, même pour les Texans.

WR Sterling Shepard, Giants (38% Yahoo, 25% ESPN)

De la semaine 7 à la fin de la saison dernière, Shepard a enregistré en moyenne huit cibles et 14,6 points PPR par match, ce qui en fait un WR2 ou un jeu flexible viable dans la plupart des ligues. Pour sa carrière, lorsqu’il voit au moins huit cibles dans un match, Shepard a une moyenne de 16,7 points PPR, ce qui le pousse dans le territoire bas de gamme WR1. Dimanche, contre la défense tant vantée des Broncos, il a vu neuf cibles et inscrit 113 verges et un touché, et a également enregistré un record de 43 passes décisives. Le rôle de Kenny Golladay augmentera probablement tout au long de la saison, mais Shepard est un ajout solide au banc avec des avantages.

WR Nelson Agholor, Patriots (32 % Yahoo, 30 % ESPN)

L’une des principales signatures d’agent libre des Patriots a été à la hauteur de sa facturation lors de la semaine 1 avec une performance de 72 verges et un touché. Il a fait preuve d’une grande capacité de jeu à plusieurs reprises la saison dernière et devrait avoir une poignée de matchs de 100 verges en réserve pour 2021. Il est clairement la cible principale de la Nouvelle-Angleterre à l’approche de la semaine 2.

TE James O’Shaughnessy, Jaguars (1% Yahoo, 1% ESPN)

L’ancien joueur de cinquième ronde n’est pas une présence athlétique écrasante, mais lors de la semaine 1, il était l’une des cibles préférées de Trevor Lawrence. L’opportunité est tout dans la fantaisie, donc si O’Shaughnessy continue de voir plus de huit cibles et quelque chose de près de 40 itinéraires par match, il devrait avoir une belle saison à une position de premier plan.

Chiffres notables

100

Le pourcentage de snap offensif de Najee Harris. Bien qu’il ait eu une mauvaise performance fantastique au cours de la semaine 1, cette utilisation suggère une future célébrité fantastique.

53

Le nombre de parcours parcourus par TJ Hockenson contre San Francisco. Le précédent record en carrière de Hockenson était de 38, et ses 23,7 points PPR dimanche étaient le deuxième plus grand de sa carrière.

17

Les touches de Jamaal Williams contre les 49ers. L’ancien Packer avait une division presque égale avec D’Andre Swift (19 touches) et pourrait être un jeu flexible viable avant la semaine 2 contre Green Bay.

70

La distance (en mètres) de la plus longue course de Melvin Gordon III en quatre saisons, au cours de laquelle il a atteint une vitesse de pointe de 21,52 milles à l’heure. Gordon a bien performé dimanche, mais il a été de justesse devancé par la recrue Javonte Williams, 15-14. Chaque running back a enregistré 33 snaps.

0

Le nombre de cibles qu’Austin Ekeler a vues contre l’équipe de football de Washington. C’était le premier œuf d’oie à recevoir un match de sa carrière en tant que partant.

51

Les tentatives de passes de Trevor Lawrence contre les Texans, le troisième plus grand nombre de tous les temps pour une recrue à ses débuts.

21,3

Le nombre moyen de points fantastiques marqués en 2020 par les quarts qui ont tenté 40 passes ou plus dans un match. Voir Lawrence, Trevor ci-dessus.

36

Le receveur large de Deebo Samuel demi-PPR ADP. Il était le WR3 de la semaine 1 derrière un YAC moyen de 8,1 en tête de la ligue au-dessus des attentes.

23

Le récepteur large demi-PPR ADP de Brandon Aiyuk. Il a parcouru 15 itinéraires et n’a vu aucun objectif dimanche, les deux plus bas en carrière.

29

La distance de réception de Julio Jones lors de ses débuts avec les Titans. C’était le plus bas total de la semaine 1 de sa carrière.

10.9

Profondeur de cible moyenne de Russell Wilson contre les Colts lors de son premier match avec le coordinateur offensif Shane Waldron. Wilson a lancé 21,7% de ses passes à 20 mètres ou plus dans le champ, le taux le plus élevé parmi les partants de la NFL au cours de la semaine 1.

Montre de stock

Derrick Henry

Henry est-il lavé ? Probablement pas. Mais l’offensive du Tennessee semblait désynchronisée lors de la semaine 1 contre les Cardinals sous la direction du nouveau coordinateur offensif Todd Downing. Si Henry sous-performe contre les Seahawks et les Colts au cours des deux prochaines semaines, il pourrait être un candidat de choix pour les achats bas.

Cowboys Passing Game ↑

Le contrat de Dak Prescott semble meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était il y a une semaine. Prescott a égalé un sommet en carrière dans les tentatives de passes jeudi, et ses meilleurs receveurs ont récolté les bénéfices, alors que CeeDee Lamb et Amari Cooper ont tous deux terminé parmi les 12 meilleurs buteurs du demi-PPR à leur position.

Ézéchiel Elliott →

Elliott a eu une mauvaise semaine de fantaisie, mais il manquait le gardien All-Pro éternel Zack Martin, et les Cowboys faisaient face à l’une des meilleures défenses de pointe de la dernière décennie. Elliott a quand même joué 83% des snaps offensifs.

Corey Davis

L’ancien choix parmi les cinq premiers semble avoir trouvé un partenaire criminel en Zach Wilson. Davis a enregistré 24,2 points de demi-PPR au cours de la semaine 1 derrière une part cible de 20,6% et une profondeur cible moyenne de 17,3 mètres.

James Robinson

Malgré la saison recrue historique de Robinson en 2020, les Jaguars ont sélectionné Travis Etienne Jr. avec le 25e choix lors du repêchage d’avril. Cela seul était préoccupant, mais après qu’Etienne ait été exclu pour l’année en raison d’une blessure à Lisfranc, Robinson semblait susceptible de s’appuyer sur ses performances en petits groupes avec une utilisation importante et peu de concurrence pour les touches. Mais Carlos Hyde, qui a joué sous la direction de l’entraîneur-chef des Jags Urban Meyer à Ohio State, a mené le champ arrière avec neuf courses au cours de la semaine 1.

Infraction des emballeurs →

Tout le monde a juste besoin de se DÉTENDRE. Les Packers sont de retour à Lambeau la semaine prochaine contre une défensive des Lions qui a accordé 41 points et 442 verges aux 49ers lors du premier match de la saison. Attendez-vous à un match parfait pour Aaron Rodgers, Aaron Jones et Davante Adams, qui se sont chacun classés parmi les cinq premiers à leur position dans la fantasy la saison dernière.

Matthew Stafford Truthers

Les fans de Stafford semblent oublier qu’il a passé sept saisons à lancer le receveur large le plus doué de tous les temps à Calvin Johnson. Pourtant, le nouveau partant des Rams a fait ses débuts dans le Sunday Night Football contre les Bears, affichant une meilleure note en carrière de 156,1 passeurs et 24,3 points fantastiques, bon pour la neuvième place à son poste de la semaine 1.