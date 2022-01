Jalen Hurts veut des réponses de WFT après un incident effrayant dans un tunnel

Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts a eu la chance d’éviter une blessure dimanche lorsqu’une partie des tribunes près du tunnel du FedEx Field s’est effondrée, faisant tomber les fans au sol près de lui.

À l’époque, la réponse immédiate de Hurts a été de vérifier les fans qui sont tombés et de prendre des photos avec eux. Mais les quelques jours qui ont suivi ont donné à Hurts une chance de penser à quel point cet incident effrayant aurait pu mal se passer. Et maintenant, Hurts veut des réponses de l’équipe de football de Washington sur ce qui est fait pour empêcher que quelque chose comme ça ne se reproduise au stade.

Il a publié mardi une lettre ouverte à l’équipe de football de Washington, exigeant des réponses du club.

Il a écrit:

Madame, Monsieur:

Je vous écris pour savoir quelle action de suivi est envisagée en réponse au quasi-tragique

incident qui a eu lieu à FedExField le 2 janvier. Comme vous le savez, de nombreuses personnes, y compris des fans, le personnel des médias et moi-même, avons été placées dans une situation dangereuse lorsque des parties du tunnel FedExField se sont effondrées. Bien que j’aie pu empêcher la barrière de s’écraser sur moi, ce n’était pas la même chose pour d’autres qui pourraient souffrir de blessures persistantes.

À travers le choc initial, ma première réaction a été d’aider les personnes impliquées. Cependant, même si j’ai fait preuve d’un calme calme, je comprends la gravité de ce qui s’est passé et je suis extrêmement préoccupé par le bien-être des fans et des médias. En conséquence, j’aimerais savoir quelles mesures de sécurité la NFL et l’équipe de football de Washington mettent en œuvre pour empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir.

Les ressources de la NFL et des organisations d’équipes assurent notre sécurité en pratiquant ce sport physique, mais ce qui s’est passé dimanche a mis les fans et les joueurs inutilement en danger longtemps après le coup de sifflet final. J’ai hâte de vous entendre à ce sujet.

Sincèrement,

Jalen fait mal