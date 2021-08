Jalen Johnson : “Je sais que je suis le meilleur joueur du dernier repêchage de la NBA”

in

La grande majorité des grands noms (sinon tous) de la dernière NBA Draft 2021 Ils ont déjà fait leurs débuts avec leurs franchises respectives dans la compétition Las Vegas Summer League, qui sert de première préparation à la saison régulière avant l’arrivée du camp d’entraînement.

Malgré le fait que les projecteurs soient tous braqués sur les stars les plus en vue de la Draft (Cade Cunningham, Jalen Green, Jalen Suggs, Scottie Barnes…), il y a un joueur qui, selon ses propres termes, devrait payer dont beaucoup plus d’attention est en train de devenir jusqu’à présent.

Ce joueur est Jalen johnson, de Atlanta Hawks. L’attaquant de 19 ans a assuré que la franchise géorgienne a remporté le “jackpot” du repêchage de la NBA avec sa sélection au 20e choix, juste après Kai Jones. Voici ses paroles :

“Il y a une chose que j’ai très claire, c’est que je suis le meilleur joueur des 60 choisis au repêchage. Je le sais. Tout ce que j’ai à faire est de mettre toute la confiance que j’ai en moi et en mes jeu, et sortir tous les soirs avec cette pensée “, a déclaré Johnson.

Jalen Johnson avec des débuts IMPRESSIONNANTS en Summer League – 20 points

10 rebonds

2 passes décisives

8/12 FG

1/2 3P

25 minutes (via @ATLHawks) pic.twitter.com/pAMVtQ83SF – Heures supplémentaires (@heures supplémentaires) 8 août 2021

Concurrence féroce

Si Jalen Johnson croit vraiment à ses propos, le joueur devra montrer aux Hawks pourquoi il devrait faire partie de l’équipe de départ, et non des joueurs comme DeAndre Hunter, Kevin Huerter ou Cam Reddish, qui partagent un poste avec lui et qui ont le 2020 La saison /21 a été très importante pour le match d’Atlanta.