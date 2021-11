Jalen Ramsey continue de tweeter sur les grandes acquisitions des Rams avant qu’elles ne se produisent

Il est difficile de savoir à qui faire confiance dans les médias de la NFL ces jours-ci. Adam Schefter d’ESPN a été critiqué pour ses reportages sur le scandale des e-mails de l’équipe de football de Washington et le traitement des allégations de violence domestique contre le porteur de ballon des Vikings Dalvin Cook. On a l’impression que la course aux dernières nouvelles est plus compétitive que jamais, tandis que les équipes de la NFL font tout ce qu’elles peuvent pour contrôler le récit.

Il n’y a vraiment qu’une seule personne à suivre pour obtenir les meilleurs conseils de la NFL. C’est le demi défensif superstar des Rams de Los Angeles Jalen Ramsey.

Ramsey a fait allusion au commerce de Von Miller sur les réseaux sociaux avant que cela ne se produise. Il l’a fait à nouveau avec la signature d’Odell Beckham Jr.

Avant que les Rams ne traitent pour Miller à la date limite des échanges, Ramsey a tweeté ceci :

Quelques heures plus tard, les Rams avaient échangé un échange pour Miller qui a choqué la NFL.

Des spéculations sur l’endroit où Beckham finirait ont circulé tout le week-end. Les Green Bay Packers et les New Orleans Saints étaient deux équipes qui n’arrêtaient pas de monter. Les Rams se cachaient tout le temps.

Jeudi, Ramsey s’est retweeté depuis le jour du scoop de Miller. « Je ressens juste cette humeur à nouveau », a-t-il déclaré.

Quelques heures plus tard, Beckham était un bélier.

Oui, Ramsey fera un tour de victoire pour cela.

Jalen Ramsey est ici en train de renverser le thé. Les Rams ont maintenant l’impression que cette saison est entièrement un Super Bowl ou un buste après avoir fait leurs deux grosses acquisitions de mi-saison.

La prochaine fois que vous cherchez les potins chauds de la NFL, oubliez les journalistes scoop. Ramsey vous a couvert.