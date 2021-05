Jalen Ramsey s’en prend aux fans de Bears qui l’ont trollé avec des blagues sur le récepteur Speedster Darnell Mooney ⋆ .

Le demi de coin des Rams de Los Angeles, Jalen Ramsey, n’a aucune tolérance pour les blagues de sa part.

Lorsque le calendrier de la NFL a été annoncé, les fans de Bears ont remarqué que leur équipe était prête pour un match de football dimanche soir contre Ramsey et les Rams au cours de la première semaine. Naturellement, les fans de Bears ont envahi les médias sociaux de blagues sur le receveur Darnell Mooney – qui a incendié Ramsey sur un jeu lors de leur match la saison dernière.

Je suis tellement prêt à voir Jalen Ramsey se faire cuire à nouveau par Darnell Mooney sur SNF pic.twitter.com/amvYxdVYqL – Blake Lewis (@ blakelewis26) 11 mai 2021

Cmonnnnnnn nous savons tous que Mooney est sur le point de remettre Ramsey sur patins https://t.co/4W7ec3LcNs – Austin F (@PodGuyFuges) 15 mai 2021

«Justin Fields regarde jette …… .. OH MON DIEU Mooney a moussé Ramsey et c’est un touché de 70 verges» J’espère que nous ici que dans SNF #DaBears https://t.co/d9i8WFnT5M – JustADudeWatchingSports (@DaBearsForlife) 18 mai 2021

Regardez en direct Darnell Mooney et son fils Jalen Ramsey !! pic.twitter.com/VSL5vF8tgi – 𝙈𝙤𝙤𝙣𝙚𝙮🔮 (@FieldsToMooney) 18 mai 2021

Google est Internet et Internet n’est que des informations factuelles. Mooney a confirmé le père de Jalen Ramsey. #Ours. pic.twitter.com/yN2oFK3Ywh – / r / CHIBears – Reddit.com (@bearsreddit) 18 mai 2021

Ils devraient mettre Ramsey sur Robinson parce que Darnell Mooney l’a humilié l’année dernière. – Dr Opinion Bear (@OpinionBear) 13 mai 2021

Jalen Ramsey a définitivement remarqué tous les discours claquants lancés par les fans des Bears, et il a un message pour Chicago.

«Je ne peux pas attendre la semaine 1 pour que tous ces fans de Bears ass boiteux puissent parler de leur numéro 2», a déclaré Ramsey sur son histoire Instagram. “C’est amusant qu’ils savent aussi mieux.”

Jalen Ramsey fait partie de ces joueurs qui jouent toujours avec un avantage et prennent les plus petites choses pour se motiver. Vous feriez mieux de croire que le bruit supplémentaire provenant de Chicago à propos du match de la semaine 1 ne conviendra pas à Ramsey, et il apportera ce feu sur le terrain.

Nous sommes seulement en mai et j’ai déjà hâte de voir la saison de football.

