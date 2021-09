Jalen Rose choisit son grand favori pour remporter la bague en 2022

Jalen rose Il est l’une des voix les plus actives et autorisées lorsqu’il s’agit de parler de l’actualité de la NBA et la force de ses déclarations recueillies dans SportsYahoo est surprenante lorsqu’on lui a demandé quelle franchise était la favorite pour être championne de la saison 2021/22. “Les Lakers de Los Angeles, haut la main. Ce que je vois en eux, c’est tout simplement la meilleure équipe de la ligue. Monk et Nunn sont des gars qui peuvent en moyenne 40% sur 3 et Westbrook est une superstar. S’ils restent en bonne santé, je pense que Lebron le fera ajouter une nouvelle bague cette année”, a condamné.