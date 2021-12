Jalen Rose demande le divorce de Molly Qerim, animatrice d’ESPN

L’un des couples puissants de la télévision sportive s’est séparé – un ancien joueur de la NBA Jalen Rose a demandé le divorce de l’hôte ESPN Molly Qerim, TMZ Sports a appris.

Les archives judiciaires montrent que Rose a déposé des documents plus tôt cette année … donnant le coup d’envoi au processus pour mettre fin à leur mariage de 2 ans et demi.

Des sources nous disent que la rupture était à l’amiable et que les deux parties restent cordiales.

Rose est devenue publique pour la première fois avec l’hôte de « First Take » en juin 2016 … et ils se sont mariés lors d’une cérémonie discrète à New York en juillet 2018.

Jalen a déposé un dossier le 30 avril 2021 … quelques mois seulement après que le couple a joué ensemble dans une publicité pour Gatorade. Jalen dit dans les documents judiciaires que le mariage s’est rompu de manière irrémédiable après que Qerim a déménagé dans le Connecticut.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Cela devrait être connu – dans les documents, Jalen ne veut pas de pension alimentaire et ne veut pas non plus que Molly l’ait. On nous dit qu’il n’y a pas eu de contrat de mariage et Molly ne veut pas de pension alimentaire pour époux.

Les signes de rupture étaient partout sur les réseaux sociaux – Molly incluait auparavant « Rose » dans son nom sur Instagram et Twitter, mais l’a récemment effacé de ses comptes.

En plus de cela, le couple n’avait pas été beaucoup photographié ensemble au cours des mois précédant le dépôt … et Jalen et Molly ne se sont pas non plus postés sur leurs pages depuis des mois.

Cependant, Qerim a montré son soutien public à Rose même après le dépôt – en juin, elle a parlé de ses difficultés avec les décès dans la famille dans un segment émotionnel sur « First Take ».

Rose a joué dans la NBA de 1994 à 2007 avant d’exercer ses talents à la télévision. Qerim travaillait auparavant chez NFL Network.

Rose et Qerim travaillent toujours ensemble chez ESPN.