Jalen Rose et Molly Qerim d’ESPN divorcent officiellement

Un autre couple de sportifs appelle à l’arrêt. TMZ rapporte que l’ancienne star de la NBA Jalen Rose a demandé le divorce de sa femme, l’animatrice d’ESPN Molly Qerim. Les archives judiciaires révèlent que Rose a en fait déposé des documents de divorce plus tôt cette année. Les deux ne sont mariés que depuis deux ans et demi. La rupture serait à l’amiable, les deux parties restant amicales. Les deux ont rendu public leur relation pour la première fois en juin 2016. Ils se sont mariés discrètement lors d’une cérémonie à New York en juillet 2018.

Selon le rapport, Rose a déposé des documents de divorce en avril 2021. Quelques mois auparavant, lui et Qerim ont joué ensemble dans une publicité pour Gatorade. Rose dit dans les documents judiciaires que le mariage s’est irrémédiablement rompu après le déménagement de Qerim dans le Connecticut. Rose ne veut pas de pension alimentaire, et il ne veut pas non plus que Qerim la perçoive. Bien que le couple n’ait pas signé de contrat de mariage, Qerim ne cherche pas à percevoir de pension alimentaire pour époux.

Qerim a peut-être fait allusion à une scission depuis des mois. Elle avait auparavant inclus « Rose » dans son nom sur Instagram et Twitter. Récemment, il a été effacé de ses comptes. Le couple n’a pas non plus été photographié ensemble cette année, et ne s’est pas non plus posté sur leurs comptes de réseaux sociaux respectifs. ancienne star de la NBA

Malgré la scission, Qerim a montré son soutien public à Rose. En juin, elle a parlé de ses luttes contre les décès familiaux dans un segment émotionnel de son émission, First Take. Rose a joué dans la NBA de 1994 à 2007. Il est ensuite passé à la télévision en tant qu’analyste. Qerim travaillait auparavant chez NFL Network. Les deux continuent de travailler ensemble chez ESPN malgré le divorce.

Quant à la séparation, Rose a publié une déclaration à TMZ disant que lui et Qerim avaient été séparés pendant un an avant la rupture.