Jalen Suggs de Gonzaga frappe près du batteur de demi-terrain pour envoyer Zags au titre national

Les Bulldogs de Gonzaga vont au match de championnat national grâce à un buzzer-batteur près d’un demi-terrain de Jalen Suggs. Les Zags ont battu l’UCLA lors du Final Four 2021, 93-90 en prolongation, dans l’une des plus grandes fins de l’histoire du basket-ball universitaire.

Après que la star de l’UCLA, Johnny Juzang, ait égalisé le match avec moins de cinq secondes à jouer, Gonzaga a infligé le ballon à Suggs pour un dernier tir. Suggs est sorti de la demi-terrain juste après et a drainé un tir au buzzer pour maintenir le record invaincu de Gonzaga et mettre l’équipe dans le match de championnat national.

Voici un aperçu de la photo:

UCLA a joué Gonzaga mieux que quiconque toute l’année. Les Zags n’ont remporté qu’une seule victoire à un chiffre sur leur chemin vers un record de 31-0. Peu de gens ont donné une chance aux Bruins, tête de série n ° 11, d’entrer dans la nuit, mais ils étaient si près de provoquer un bouleversement historique.

Aucune équipe de basketball universitaire n’a été couronnée championne nationale invaincue depuis l’Indiana en 1976. Gonzaga est à une victoire de le faire. Ce ne sera pas facile contre une équipe puissante de Baylor qui a gagné sa place ici avec une victoire éclatante contre Houston, deuxième tête de série.

C’est l’un des meilleurs jeux de basket-ball universitaire que vous verrez jamais. Suggs, un des trois premiers choix du repêchage de la NBA 2021, a montré pourquoi il était l’un des meilleurs étudiants de première année du pays. Suggs avait également ce bloc de sauvegarde sur le centre de l’UCLA Cody Riley vers la fin du règlement.

UCLA a perdu cinq points en prolongation et s’est toujours battu. Tout le mérite des Bruins pour avoir joué leur cœur. UCLA n’aurait pas pu faire beaucoup plus:

Les équipes qui tirent à 57% ou plus sur le terrain et obtiennent plus de 20 tentatives de lancers francs dans un match cette saison étaient 142-4, par @collegebb_ref. UCLA vient de faire que 142-5.

– Will Warren (@statsbywill) 4 avril 2021