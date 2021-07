Jalen Suggs, les équipes où il pourra jouer après le NBA Draft 2021

Il existe peu de choses dans la ligue aussi appréciées qu’un gardien grand, fort et rapide avec à la fois des capacités de score et de défense. Ce sont les caractéristiques qu’il rassemble Suggestions de Jalen, le meneur de jeu de référence du NBA Draft 2021 et pour laquelle de nombreuses équipes soupirent. Son énorme potentiel a attiré l’attention de nombreuses équipes et dans tous les Brouillon placez-le dans le choix 4, ce qui le conduirait à Rapaces de Toronto. Il semble difficile qu’il puisse gravir n’importe quelle position, puisque Cade Cunningham et Jalen Green seront les leaders incontestés, tandis que les Cavs ont beaucoup de pouvoir extérieur et opteront pour Evan Mobley. Beaucoup pourraient penser que les Canadiens devraient saisir l’occasion de nourrir le talent de Suggs, mais Masai Ujiri pourrait avoir d’autres projets vu l’énorme intérêt commercial que ce meneur de 19 ans suscite dans la ligue, comme l’a révélé nbaanalysis.net.

27/04/2021 08:04

L’un des meilleurs, a priori, passeurs du prochain repêchage qui vise à être choisi parmi les cinq premières positions

Continuer à lire

Et, si on y pense froidement, les Raptors n’ont pas un besoin urgent d’un meneur. Fred VanVleet exercera les fonctions de star de l’équipe s’il n’y a pas de surprises, et il n’est pas encore exclu que Kyle Lowry quitte la discipline de l’équipe. Même si ce dernier se produisait, les Canadiens pourraient explorer l’option de faire un échange entre Jalen Suggs et des talents plus établis dans la ligue qui leur permettrait de concourir à court terme, sans avoir à s’embourber dans un futur projet. L’une des équipes qui a le plus besoin d’un meneur de jeu est le Knicks de New York, et ils ont pu voir dans Suggs le morceau d’avenir qui leur manque pour former une zone arrière luxueuse, avec RJ Barrett et Quickley.

Sera choisi par les Raptors de Toronto, mais peut être échangé

S’ils voulaient le faire, ils ont les choix 19 et 21, ainsi que des joueurs comme Kevin Knox et Obi Toppin, qui pourraient être d’un grand intérêt pour les Raptors. Un autre concurrent dans cette bataille serait Le tonnerre d’Oklahoma City, qui a amassé tellement de choix au repêchage qu’il pourrait provoquer un véritable tremblement de terre dans la ligue. L’ajout de Jalen accélérerait son processus de construction d’une franchise gagnante et exempterait Gilgeous-Alexander de l’obligation de créer un jeu. Ils ont de nombreux arguments pour pouvoir échanger, comme Pélicans de la Nouvelle-Orléans, avec cinq choix de première ronde au cours des trois prochaines années. Votre intérêt pour Jalen Suggs dépendra du fait qu’ils restent ou non dans l’équipe de Lonzo Ball.