Jalen Suggs montre également ses références après ses débuts avec Orlando Magic

Ces jours-ci, nous avons la chance de voir les débuts de certains des nouveaux visages les plus excitants de toute la NBA. Les meilleurs choix de la NBA Draft 2021 ont déjà fait leurs premiers pas dans la ligue via la Summer League, et la plupart font déjà leur marque.

Suggestions de Jalen, le dernier à faire ses débuts, a laissé de très bonnes sensations confirmant ce que l’on savait déjà : que le choix 5 de ce dernier Draft est un joueur au talent surhumain quand il s’agit de marquer et avec un physique privilégié qui lui permet de performer dans presque toutes les statistiques sections. Bonne nouvelle pour Magie d’Orlando!