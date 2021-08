“J’allais à cent mille à l’heure”

La confession du grand gymnaste Simone biles Lors des Jeux de Tokyo sur son combat contre la dépression, il a ouvert la boîte du tonnerre. De plus en plus d’athlètes d’élite admettent volontiers avoir des problèmes de santé mentale parce qu’ils doivent faire face à la forte pression de la compétition au plus haut niveau.

Maintenant la voix de Anna Nordqvist, le golfeur norvégien qui vient de remporter le Open britannique, qui a voulu faire connaître ses batailles mentales ces dernières années.

Ses propos ont été recueillis par le portail de Sports aériens, où la joueuse raconte ses délicates expériences dans l’élite jusqu’à remporter un « Majeur », après quatre ans sans remporter la moindre victoire.

La Suédoise n’avait pas remporté de titre depuis son deuxième Majeure en France en 2017 et il est tombé du top 50 dans le Classement mondial Rolex plus tôt cette année. En fait, il est tombé au-delà du top 100 mondial.

“C’était difficile parce que je me sentais très sous pression et je manquais de ce souffle supplémentaire auquel j’étais habitué pour continuer”, explique le golfeur. “Je me sentais très faible, sans soutien, à bout de souffle”, ajoute-t-il.

Sa détermination et sa volonté l’ont amenée à continuer et à ne pas abandonner lorsque ses forces ont faibli. “Le plus dur a été de perdre mon endurance mentale et mon endurance physique”, admet le joueur de 34 ans. “Il m’a fallu environ trois ans pour m’en remettre et l’année dernière, pendant la pandémie de covid, j’ai finalement pris du temps pour rentrer à la maison et ralentir.”

La golfeuse assure qu’elle a dû s’arrêter, après une vie à toute allure : “Ma vie est toujours allée à cent mille kilomètres à l’heure, donc c’était super d’arrêter d’être à la maison et de ne pas avoir à voyager, c’était le repos dont j’avais besoin pendant des années et qui ne m’a jamais été donné”, poursuit-il.

“C’était difficile parce que je n’arrêtais pas de me pousser, c’était comme si mes pieds glissaient… Je me sentais vraiment faible, comme si je n’avais rien sur quoi m’appuyer”, dit-il et conclut que “je devais me reconstruire à nouveau et je J’ai eu le soutien des gens qui m’entouraient. J’ai déménagé en Arizona il y a quelques années, où j’aime vivre et j’ai un grand soutien. Maintenant, je suis marié et je suis plus heureux, j’ai plus d’équilibre. ”

Anna Nordqvist il a conquis quatre ans après le deuxième, son troisième « majeur ». La Suédoise a remporté un tournoi dans lequel elle avait ajouté trois septièmes positions à ce jour mais dans lequel elle n’avait jamais réussi à faire le grand saut.