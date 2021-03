« J’allais avec ma grand-mère et je pensais que quand je partirais, je ne retrouverais pas mes parents »

« Il semble que j’ai remarqué l’odeur de l’abri quand nous sommes entrés, lplein de gens en pyjama, des enfants qui pleurent, une odeur de moisi et de moisi. Nous allions toujours au refuge de la rue Taulat. C’était grand et il y avait de la place pour beaucoup de monde et nous y passions des heures et des heures. Mes parents n’étaient jamais venus ici et j’ai pensé que peut-être que quand je partirais, je ne retrouverais plus la famille. Nous y allions toujours avec notre grand-mère. « C’est le témoignage d’Amparo Vilalonga, voisin du quartier Poblenou né à Barcelone en 1934 dont les mots apparaissent sur un nouveau site internet que la mairie a dédié à la abris anti-aériens construits dans la ville pendant la guerre civile.

Grâce à une carte interactive, réalisée à partir de l’un des Vicenç Martorell de l’année 1935, le site, barcelona.cat/refugismemoria, est le premier à collecter des informations sur le 1 322 abris documentés. Il explore également ce qui a été vécu à l’intérieur et ce qui s’est passé dans la capitale catalane à cette époque.

Barcelone, a rappelé le conseiller à la mémoire démocratique, Jordi Rabassa, a été pendant la guerre civile « la première grande ville au monde à souffrir de la stratégie » de bombardement de saturation, qui visait surtout la population civile, « au-delà des objectifs militaires ». Il a été dominé par Franco, avec l’aide de l’aviation d’Hitler et de Mussolini, pour « déstabiliser l’arrière-garde » et saper l’esprit des citoyens, a souligné Rabassa. La « réponse civique aux bombardements » a été la création d’abris anti-bombes, qui la construction a commencé en 1937 « à l’initiative du quartier », jusqu’à ce que le Conseil de défense passive de la Generalitat prenne le relais. Dans de nombreux cas, il s’agissait de femmes, d’enfants et de personnes âgées ceux qui ont contribué à faire de ces espaces souterrains une réalité, puisque la plupart des hommes étaient au front.

Le nouveau site Web municipal montre que les abris antiaériens ils existent dans les 10 quartiers de la ville. L’Eixample est celui avec le plus (301), suivi de Ciutat Vella (204), Sants-Montjuïc (195), Sant Martí (172), Sant Andreu (137), Gràcia (98), Horta-Guinardó (84), Les Corts (27), Sarrià-Sant Gervasi ( 50) et Nou Barris (54).

Seuls trois des 1322 connus peuvent être visités, car l’état de conservation des autres, a déclaré le conseiller, en fait des endroits déconseillés pour leur sécurité. Ce trio est composé des Plaza del Diamant, 307 – située au 175 rue Nou de la Rambla – et Plaza de la Lira. Rabassa a indiqué que le Consistoire travaille pour avoir un projet exécutif du refuge découvert sous la Tour de Sagrera afin de déterminer « comment il peut être visité le plus tôt possible », bien qu’il ait averti que ce ne sera pas bientôt.

Le site internet qui vient d’être lancé est un moyen de se rapprocher de ceux qui sont fermés au public, puisque Il comprend tournées reconstructions virtuelles et 3D de certains. En outre, il comprend 137 plans et 35 documents écrits originaux sur les abris, ainsi que des photographies inédites.

Le responsable du Plan Barcino du service d’archéologie de la Mairie, Carme Miró, a expliqué quelques curiosités de ces espaces. Par exemple l’ancien président de la Generalitat Lluís Companys s’est protégé au Palau de les Heures, qui sont maintenant gérées par l’Université de Barcelone et la Diputació de Barcelona.

Il a également dit que lorsque la guerre civile a pris fin, Franco a continué à construire des abris anti-bombes dans la ville jusqu’en 1948, au cas où ils seraient nécessaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Celles du dictateur, a affirmé Rabassa, visaient la «population aisée» et étaient surtout construites dans l’Eixample. « A Ciutat Vella, il n’y en a qu’un seul », a déclaré Miró, qui a également expliqué qu’il y avait un abri anti-bombe fabriqué par Franco au sous-sol de l ‘ »Apple Store sur le Passeig de Gràcia ».

Après un « travail de plusieurs années d’archéologues et d’historiens », ils ont pu documenter ces 1322 à Barcelone, mais il n’est pas exclu qu’il y en ait plus, Rabassa a souligné, qui a appelé les entités et les citoyens à « faites-leur savoir » s’ils en ont connaissance qui n’apparaissent pas sur le Web.