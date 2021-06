in

Katy “N”, la petite amie de Carlos “N”, cousine du chanteur de musique régionale, Remmy Valenzuela, a évoqué la prétendue raclée qu’elle aurait reçue au ranch de l’artiste après avoir été invitée à y manger par son petit ami. Aucun d’eux ne s’attendait à ce qu’un simple après-midi là-bas puisse presque entraîner la mort, selon le portail Infobae.

Même avec des ecchymoses évidentes sur le visage, la jeune femme de 20 ans a décidé de partager son témoignage avec le programme “Hoy Día” sur ce qui s’est passé dimanche dernier au domicile de Valenzuela, à Guasave, Sinaloa. Selon Katy “N”, elle était avec son petit ami en train de manger et de regarder la télévision lorsque la chanteuse est arrivée.

Après avoir entendu le klaxon d’une voiture, Carlos “N” a quitté la pièce dans laquelle ils se trouvaient pour voir ce qui se passait, et elle, remarquant que ce n’était pas une situation normale, a essayé de se cacher dans la salle de bain. Il a fallu quelques minutes pour que la porte se fasse entendre et, pensant que c’était son petit-ami, elle a décidé de sortir de sa cachette.

Malheureusement, ce ne serait pas ce à quoi on s’attendait, puisque Remmy se tenait à l’entrée de la pièce, notamment agacé. Il décida de l’attraper par les cheveux et de la tirer en bas. En raison de la façon dont il la tirait, il en profita pour faire s’écraser la tête de la jeune femme contre les murs, les cadres et les balustrades qui traversaient le chemin.

Par : Agences