La chanteuse Vanesa Martín a revu ce samedi le lancement de son dernier album, Sept fois oui, après l’accouchement à domicile en raison de la pandémie de coronavirus et comment le virus a changé tout ce que je prévoyais de faire cette année-là, comme il l’a dit sur les microphones de Cadena 100 avec Christian Gálvez.

Martín a révélé que son idée pour 2020 était de profiter d’un année sabatique aux États-Unis et en Amérique latine à la fin de sa tournée. « J’allais vivre à Miami »Il a avoué: « J’avais déjà vu une maison avec des amis » parce que je voulais passer du temps entre le Mexique et Miami « avec un petit saut en Argentine ». «Je voulais vraiment découvrir les endroits où je vais habituellement aux concerts d’une manière différente», a-t-il souligné.

Cependant, Covid-19 a torpillé ses plans et a fini par écrire Sept fois oui Quoi est né de la « volonté de vivre, de saisir l’instant par les cornes et de le presser » pendant l’accouchement. Il a défini son album comme « très énergique » et a expliqué qu’il était très « concentré sur des concerts qui ne sont jamais venus ».

La chanteuse Vanesa Martín avec Christian Gálvez dans le programme Cadena 100 «De Sábado con Christian Gálvez». CHAÎNE 100

L’artiste a également répondu à des questions plus «aléatoires» que Gálvez lui a posées pour que ses fans puissent se sentir plus proches d’elle. Ainsi, il a dit que il aimerait que Lenny Kravitz lui chante une chanson«Je me fiche de laquelle», dit-il en éclatant de rire, alors qu’il supprimait Amy Winehouse de son Spotify, simplement parce qu’il ne l’écoutait pas autant qu’avant.

Il a également exprimé qu’il a plus veux aller au théâtre, bien qu’il aime aussi passer l’après-midi à la maison à regarder des films. Mais «j’ai besoin de l’inspiration que les gens, l’art, le talent, un spectacle en direct… je veux vraiment», a-t-il dit, tout en admettant qu’il préfère les sucreries au pop-corn dans les films.

De plus, Martín a assuré qu’il préférait passer un appel plutôt que d’envoyer une très longue note vocale sur WhatsApp. « Quand je pars pendant trois minutes et demie, je dis ‘Je t’en ai envoyé un seul! »La chanteuse a plaisanté, qui a également révélé qu’elle ferait du parachute avant le saut à l’élastique et qu’elle préfère faire une sieste sur le canapé plutôt que dans le lit.