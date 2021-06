Jalon du vaccin ! Jab offert à TOUS les Britanniques en quelques semaines au milieu des craintes croissantes de la variante Delta | Royaume-Uni | Nouvelles

Dominic Harrison, directeur de la santé publique à Blackburn avec Darwen dans le Lancashire, a mis en garde contre un «taux exceptionnellement élevé» chez les 17 et 18 ans – et a exhorté les ministres à autoriser les jabs pour les adolescents afin d’aider à protéger la communauté au sens large.

Il a déclaré à World At One de BBC Radio 4: «Nous avons désespérément besoin du gouvernement britannique, de la MHRA [Medicines and Healthcare products Regulatory Agency] faire passer le vaccin Pfizer comme étant sûr et efficace pour ce groupe d’âge.

“Maintenant, les États-Unis, le Canada, Singapour et l’Union européenne ont tous déclaré la semaine dernière que le vaccin Pfizer BioNTech était sûr et efficace pendant 12 ans et plus et j’espère juste que le gouvernement britannique pourra continuer à le faire passer, en supposant qu’ils soient d’accord que nous pourrions alors commencer la vaccination rapide pour cette cohorte, avant la fin du trimestre.

« Parce que cela aiderait non seulement à protéger l’ensemble de la population grâce à un nombre accru de personnes vaccinées, mais à réduire la transmission dans ce groupe. »