Jalon majeur pour le port de Kolkata ! Dans un premier, un navire de la taille du cap, le MV LAKE D est arrivé au mouillage de Sagar

L’arrivée du navire MV LAKE D est importante, non seulement pour être le premier navire du cap à Sagar, mais aussi pour transporter une cargaison de 66 000 MT

Grande étape pour le port de Kolkata ! Pour la première fois, un navire de la taille d’un cap ‘MV LAKE D’ est arrivé à Sagar Anchorage, qui se trouve à 80 milles du port Syama Prasad Mookerjee de Kolkata et à 25 milles du complexe Haldia Dock (HDC). Selon un communiqué de presse partagé par le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables, le navire MV LAKE D est l’un des plus grands navires de cap du genre avec 66 000 MT de cargaison de charbon vapeur à destination du Népal, construit en 2011 et piloté par 20 membres d’équipage philippins, ancrés à Sagar. Le 10 mai 2021, le navire MV LAKE D a quitté Abbot Point en Australie et a pris du carburant à Singapour. Après avoir déchargé près de 95 810 MT de cargaison à Vishakhapatnam en Inde, le navire a navigué vers Sagar Anchorage.

Jalon majeur atteint par le port de Kolkata !!! Pour la 1ère fois, un CAPE SIZE VESSEL ‘MV LAKE D’ est arrivé au mouillage de Sagar @SMPort_Kolkata aujourd’hui En mettant en œuvre des mesures conviviales, rentables et conviviales, SPMT vise à traiter 65 millions de tonnes de fret en 2021-2022 pic.twitter.com/E72tF9HR0C – Ministère des ports, de la navigation et des voies navigables (@shipmin_india) 8 juin 2021

Selon le ministère, le port de Syama Prasad Mookerjee à Kolkata a une contrainte de tirant d’eau dans le canal et le fonctionnement des portes d’écluse dans les docks. En effectuant une opération d’allègement avec ce navire qui a un faisceau très large et peut transporter une charge de colis plus élevée avec un tirant d’eau de 9,2 mètres. Le cargo ira directement à une jetée flottante, ainsi l’opération de porte d’écluse sera évitée et les barges peuvent aller complètement à tout moment et décharger au terminal flottant de Haldia. Pour la grue flottante et la jetée flottante, un investissement de Rs 170 crore a été réalisé. Le port s’est efforcé d’encourager le commerce afin de mobiliser des navires à pleine charge, en particulier des navires de cap pour acheminer des marchandises vers Haldia Dock.

Selon le président du SMP, Kolkata, Vinit Kumar, l’arrivée du navire MV LAKE D est importante, non seulement pour être le premier navire du cap à Sagar, mais aussi pour transporter une cargaison de 66 000 MT, qui aurait autrement été transportée dans deux-trois navires. Alternativement, cette quantité de cargaison aurait pu être transportée dans un seul navire qui aurait dû décharger la moitié de la cargaison au port de Vizag et transporter le reste à SMP.

En raison de cette croissance substantielle de l’exploitation de l’allègement, associée aux mesures multidimensionnelles conviviales telles que des installations améliorées, un meilleur service, des tarifs avantageux pour le client ainsi qu’une coordination efficace entre les autres agences concernées, Kolkata Port Trust sera en mesure traiter plus de 65 millions de tonnes de fret au cours de l’exercice 2021-2022, ajoute le communiqué.

