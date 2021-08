Jalonnement en tant qu’investisseur crypto de détail ⋆ Crypto nouveaux médias

Les revenus passifs sous forme de le jalonnement est un excellent moyen pour les investisseurs de détail d’augmenter leurs avoirs en crypto, en particulier lors de marchés latéraux et baissiers comme celui que nous avons connu au cours des derniers mois.

Voici une excellente citation de Robert Kiyosaki, l’auteur de “Papa riche, papa pauvre”:

« La clé de la liberté financière et d’une grande richesse est la capacité ou la compétence d’une personne à convertir les revenus gagnés en revenus passifs et/ou en revenus de portefeuille ».

En février 2021, j’ai écrit un article intitulé “L’histoire crypto d’un investisseur de détail”, dans lequel J’ai détaillé mon parcours dans cet espace naissant, et dans la section « Autres stratégies de revenus », j’ai fait un aperçu de certaines des façons Je continue passivement à accumuler des crypto-monnaies.

J’ai déjà traité de l’agriculture de rendement ici, alors que maintenant je vais parler de jalonnement.

Qu’est-ce que le jalonnement ?

Le jalonnement système est un élément clé des blockchains qui utilisent le Preuve de participation (PoS) mécanisme de consensus. Considérez-le comme analogue au exploitation minière de Preuve de travail (PoW) blockchain comme Bitcoin ou alors Ethereum, mais moins le consommation d’électricité non durable et le déchets électroniques du matériel épuisé comme les CPU, les GPU et les ASIC.

je vais utiliser Cardano à titre d’exemple car c’est l’une des blockchains PoS les plus capitalisées et fait également partie de ma stratégie de revenu passif. Au lieu d’investir de l’argent dans le matériel minier, dans l’écosystème Cardano, les investisseurs achètent le crypto-monnaie native ADA et peut soit mettre en place leur propre pool de mises ou alors déléguer ses fonds à l’un des plus de 2000 pools de participations qui exploitent actuellement le réseau Cardano.

Mettre en place un pool de mises et trouver suffisamment de délégants pour commencer à produire des blocs est tout un exploit, c’est pourquoi je recommande à la recherche d’un Stake Pool Operator (SPO) que vous aimez et que vous lui déléguez.

Pour faciliter ce processus, j’ai commencé le Colonne Cardano SPO ici sur Le Cryptonome. Un invité récent était le Bio Pool axé sur la mission [BIO], qui offre à tous les délégants un moyen de soutenir des projets environnementaux sans affecter les récompenses de jalonnement.

Le les récompenses attendues sont d’environ 5% APY et sont versées à chaque époque sur le réseau Cardano, ce qui correspond à 5 jours. Cela vaut la peine de noter que les récompenses s’additionnent, ce qui signifie que vous gagnez également sur les récompenses déjà reçues.

Je jalonne le réseau Cardano depuis le Réseau de test incitatif Shelley de retour au début de 2020 et je suis assez content de la ADA passive que j’ai gagnée, d’autant plus que ADA est passé de 0,05 $ à l’époque à 1,30 $ actuel. À l’heure actuelle Je délègue la plupart de mes fonds à 3 pools que j’ai aussi interviewé, à savoir : Ginger’s Pool [GINGR], MADinArt [MAD] & PsyADA [PSYA].

Comment miser ?

La première chose à faire est de acheter de l’ADA. C’est assez facile car la crypto-monnaie de Cardano est cotée sur de nombreuses bourses. J’utilise habituellement Binance et Crypto.com, mais Coinbase est également une option sûre.

Certaines bourses proposent un service de staking sur leur plateforme. Cependant, comme dans le cas de Celsius, cela nécessite de faire confiance à l’échange. En outre, le pari sur un échange centralisé n’aide pas à la décentralisation du réseau Cardano.

La chose la plus sûre à faire est de naviguer sur le site officiel et télécharger le portefeuille Yoroi sur l’appareil de votre choix. Après avoir créé un portefeuille et noté en toute sécurité votre phrase de récupération, envoyez votre ADA de l’échange au portefeuille et ouvrez la section Délégué. Ici tu peux parcourez tous les différents pools de mises ou recherchez-en un en particulier en tapant le ticker.

Ce que je recommande de faire, c’est de chercher des pools de participations axés sur la mission qui donnent une partie des revenus (sans affecter les récompenses des délégants) à organisations charitables, vous pouvez donc avoir un revenu passif tout en aidant les personnes dans le besoin.

Le Les récompenses ADA sont très similaires pour tous les pools: environ 5% APY comme je l’ai mentionné ci-dessus. Certains pools de participations larguent également des NFT ou d’autres jetons à leurs délégants à titre d’incitation.

Il est important de noter que lors de la délégation et du jalonnement de vos fonds, ils ne quittent jamais votre portefeuille et vous restez la seule personne à y avoir accès, c’est pourquoi jalonnement à partir d’un portefeuille matériel propriétaire comme Ledger ou Trezor est la chose la plus sûre que vous puissiez faire.

Les informations ci-dessus sont uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un conseil financier. Le monde de la crypto est toujours un Far West et les risques sont nombreux. Les hacks, le code mal écrit et les rugpulls sont endémiques. Évaluez votre tolérance au risque avant de faire tout type d’investissement.

Je te souhaite bonne chance!